Renzi | Il governo Lega-M5s? A sinistra hanno fatto la guerra al Matteo

Renzi : «Il Pd farà opposizione dura - governo di cialtroni» : Renzi all'attacco del governo : «La produzione industriale (registrata in calo dall'Istat, ndr) è il primo indice del cambiamento, oltre alla fiducia dei consumatori«. Lo ha...

‘Non useremo il vostro metodo di aggressione verbale’. Ma dopo 3 mesi Renzi sfotte ministri e governo : ‘Scappati di casa’ : “Utilizzate tecniche di aggressione verbale che mi lasciano perplesso. Anche noi potremmo fare lo screening di chi sta seduto sui banchi del governo , ma non ci permetteremo di usare il vostro metodo di aggressione verbale. Perché siamo un’altra cosa“. Sono le parole dell’ex segretario del Pd, Matteo Renzi , durante il suo intervento prima del voto di fiducia al governo Conte, in Senato. Era il 5 di giugno. Ieri sera, ...

Renzi : "Opposizione dura contro governo di cialtroni. 5 Stelle banda di scappati di casa" : Matteo Renzi , galvanizzato dall'ovazione che gli ha riservato Milano, nel corso di un suo intervento alla Festa dell'Unità si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Forse esagerando o forse dettando la linea che l'opposizione dovrà seguire nei prossimi mesi. "Opposizione dura " dice lui, " contro un governo di cialtroni", ma più che altro sembra un'opposizione che non si fa scrupoli di scendere al bassissimo livello degli insulti. E le ...

Pd - Matteo Renzi : 'Mi vergogno del governo che c'è - non del nostro' : "A chi dice che dobbiamo chiedere scusa e ci dobbiamo vergognare io dico: sono fiero e orgoglioso del nostro governo . Non mi vergogno del nostro governo ma di quello che c'è adesso alla guida del ...

