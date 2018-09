Renzi | hanno costretto Nava a dimissioni | governo di cialtroni

Renzi : "Il governo Lega-M5s? A sinistra hanno fatto la guerra al Matteo sbagliato" : L'ex segretario non sotterra l'ascia di guerra e accusa i compagni di partito: "Basta con il fuoco amico. Ora basta...

Renzi annuncia : ‘Andrò nelle scuole - in tv - pensano di essersi liberati di me - ma hanno sbagliato’ : La riforma Buona Scuola, probabilmente, è stata la riforma più ‘odiata’ e ‘bistrattata’ in assoluto dal personale scolastico. Se ripensiamo ai grandi scioperi, alle assordanti voci dei docenti e del personale Ata che hanno cercato, sino all’ultimo, di fermare quella legge, si comprende molto bene come i risultati, come ampiamente temuto, siano stati disastrosi. Dopo l’odiata Buona Scuola, Renzi non ...

Di Maio : a Renzi non rispondo - gli hanno risposto italiani : Roma, 9 ago., askanews, - "A Renzi non rispondo. Gli hanno risposto gli italiani il 4 marzo". Così il vice premier Luigi Di Maio a Rtl per commentare le parole dell'ex premier secondo cui il governo ...

Pd - Prestipino : 'Su Marino i dem hanno sbagliato. Renzi? Un vero leader - guai a chi ce lo tocca' : «Sulle dimissioni di Marino sono stati sbagliati i tempi e le modalità, ma era un periodo difficilissimo sia per il Pd che per la città di Roma». E' intervenuta così Patrizia Prestipino durante il dibattito organizzato alla Festa dell’Unità, che l'ha vista confrontarsi con il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. --In merito all'uscita di scena dell'ex sindaco, che nel 2015 dovette rinunciare all’incarico in seguito alle dimissioni di ...

Renzi e moglie hanno rogitato : presa la megavilla da 1 - 3 milioni : Alla fine la bella casa da 1,3 milioni di euro è sua. Dopo la rivelazione di circa un mese fa, quando sui quotidiani circolò la notizia dell'interessamento della famiglia dell'ex premier per una villa a Firenze, sulle colline intorno a piazzale Michelangelo. Come scrive il Fatto Quotidiano, "Matteo Renzi ha perfezionato l' acquisto della villa fiorentina a pochi passi da piazzale Michelangelo. Lunedì pomeriggio è tornato nello studio del notaio ...

Matteo Renzi : “Hanno tagliato i vitalizi degli altri - ma quello di Luigi Di Maio non è stato toccato” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio sul taglio dei vitalizi e sul Decreto dignità, definendolo "ministro della Disoccupazione". L'ex presidente del Consiglio sul taglio dei vitalizi attacca: "Il vitalizio di Di Maio – perché Di Maio, Fico e tanti altri con la scorsa legislatura hanno ottenuto il vitalizio – non lo hanno toccato. Hanno toccato alcuni di quelli del passato".Continua a leggere