Referendum Ilva | valanga di sì

Ilva Taranto - oggi Referendum su accordo : 9.01 Avviata all' Ilva di Taranto l'ultima giornata di assemblee di fabbrica per la discussione e l'esame dell' accordo firmato il 6 settembre al Mise col nuovo investitore Arcelor Mittal. oggi la conclusione della consultazione con il voto nel referendum . Un esito che si annuncia largamente positivo,come lo è stato, nelle scorse ore, quello dei siti liguri dell' Ilva .

Ilva - primi risultati del Referendum : valanga di “Sì” all’accordo da parte dei lavoratori di Genova e Novi Ligure : I lavoratori Ilva di Genova -Cornigliano e Novi Ligure dicono sì all’accordo firmato da sindacati e ArcelorMittal al ministero dello Sviluppo Economico. I risultati del referendum svolto negli stabilimenti parlano chiarissimo: a Cornigliano il 90,1% degli operai ha approvato l’intesa, mentre a Novi Ligure ha espresso parere favorevole l’89,4 per cento. C’è attesa per i risultati di Taranto, l’acciaieria più grande ...

Ilva : al via assemblee e Referendum su accordo con Acelor Mittal : Stamane si vota a Taranto, domani a Cornigliano, in Liguria. Giovedì 13 settembre saranno resi noti i risultati della consultazione -

Ilva - in attesa del Referendum Fiom ribadisce la sua soddisfazione : In arrivo una settimana cruciale per il futuro dei lavoratori dell'Ilva di Taranto : i dipendenti dell'acciaieria più grande d'Europa sono infatti chiamati in queste ore a esprimersi sull'accordo tra ...