Rally San Martino di Castrozza e Primiero – Sarà ancora battaglia fra Peloso e Pellè per

sportfair

: RT @Rally_it: Maestrini al Rally San Martino di Castrozza - Daniele_Michi : RT @Rally_it: Maestrini al Rally San Martino di Castrozza - GulliverStudioP : #rcf #trombe #rally #rallysanmartinodicastrozza @ San Martino Di Castrozza, Veneto, Italy - El_Risson : RT @DaniloFappani: Collaudo fatto! Tutto pronto per il rally San Martino di Castrozza @CIWRC #tamauto -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Tutto pronto per ilSandi: inizio previsto per venerdì 14 settembre alle 19:45, conclusione sabato 15 settembre alle 17:50.per la leadership della classifica generale fraIl “San” dei nove trofeisti iscritti si preannuncia sfida accesa ed appassionante per la leadership della classifica generale, contesa tra l’aostano Corradoed il trentino Roberto, primo e secondo con soli quattro punti a dividerli. Il toscano Stefano Martinelli, con la sua Swift 1.0 Boosterjet in versione Racing Start, è terzo a pari punti con Nicola Schileo. L’imprevedibilità è una delle componenti del successo della SuzukiCup. Quando l’undicesima stagione della SuzukiCup sembrava volgere a favore di Corrado, vincitore delle prime tre gare, nell’ultimo round disputato in ...