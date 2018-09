sportfair

: Raiola svela il futuro di Pogba: via dallo United, ecco dove andrà - Sport_Fair : Raiola svela il futuro di Pogba: via dallo United, ecco dove andrà - SiamoPartenopei : Bomba su Pogba, Raiola svela: 'Ci vedremo!'. Gli alleati e i nemici della Juventus -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Minoe le sue intenzioni in merito aldi Paulche sarà lontano dal Manchester: i dettagli “Tre anni e poi la Spagna”. Queste le intenzioni di Mino, rivelate al proprio assistito Paulprima di portarlo al Manchester. L’indiscrezioni suldel Polpo arrivano dal Manchester Evening News, con tanto di possibile sostituto ai Red Devils di. Dovrebbe essere Saul Niguez dell’Atletico Madrid a prendere il posto del centrocampista francese, il quale dunque nella prossima stagione dovrebbe volare in Spagna, sponda Barcellona o Real Madrid, in base al miglior offerente. Insomma,ha pianificato per filo e per segno la carriera del Polpo.L'articoloildi: viaSPORTFAIR.