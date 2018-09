Raiola Per i nemici Mino | la prima biografia che svela affari e segreti del super

sportfair

(Di giovedì 13 settembre 2018) Lachedelprocuratore dei calciatori:. Per idi Giovanni Chianelli e Angelo Pisani, Log Edizioni Figura anomala in un mondo patinato,parla sette lingue, non indossa mai una cravatta e termina gli accordi in bermuda e camicia hawaiana. Alieno, scorbutico, ferino, guizzi geniali e zero fronzoli, zero padroni e, fino ad oggi, nessun libro che parli di lui. Lo “gnomo ciccione” (copyright lbrahimović), l’agente dei calciatori più noto e discusso d’Italia e d’Europa, fa di tutto per guidare i giornali quando si tratta di condizionare una trattativa, per poi sparire quando la stampa vuole parlare di lui. Nasce in un paese della provincia di Salerno ma presto emigra ad Haarlem, Olanda. Qui, dai tavoli della pizzeria di famiglia, ottiene la procura di alcuni giocatori olandesi. È solo ...