Raikkonen | Addio alla Ferrari? Non l' ho deciso io

Ferrari - ufficiale addio di Raikkonen : 10.54 E' ufficiale l' addio di Kimi Raikkonen alla Ferrari dalla prossima stagione. ""Durante questi anni Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane" dice la nota della scuderia di Maranello che contestualmente annuncia l'arrivo del monegasco Charles Leclerc per le prossime due stagioni. "Kimi grande uomo squadra, ha fatto la storia" commenta il team principal della rossa, ...

F1 - giovedì di fuoco in Ferrari : si decide il futuro. Charles Leclerc verso la Rossa - addio di Raikkonen? Vettel : “Devo lottare anche col mio compagno…” : giovedì 6 settembre decisivo in casa Ferrari perché domani, secondo quanto riporta Sky Sport, si terrà un incontro a Maranello per definire quali saranno i piloti per il Mondiale 2019 di Formula Uno. Ovviamente Sebastian Vettel è già stato confermato come prima guida del Cavallino Rampante, dunque i vertici devono decidere se confermare Kimi Raikkonen al volante della Rossa oppure se puntare tutto su Charles Leclerc che ben si è comportato con ...