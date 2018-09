Rai | la Lega in Vigilanza tenta il blitz per Foa

Presidenza Rai - Salvini ottimista : “vedrò Berlusconi - accordo vicino”/ Convergenza FI-Lega su Marcello Foa? : Presidenza Rai, Salvini ottimista: "vedrò Berlusconi, accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, Convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:54:00 GMT)

Presidenza Rai - un parere legale per riproporre Foa : Si riparte, sulla Rai, da dove ci si era fermati. Con un nuovo tentativo (o meglio: una forzatura) su Marcello Foa. Per "stanare" Berlusconi. Sarebbe possibile, almeno giuridicamente riproporlo, nonostante il voto di inizio agosto in cui il presidente in pectore è stato bocciato dalla Vigilanza. Questa è la notizia. Ci sarebbero cioè i presupposti "legali" per la manovra politica. Ne hanno già parlato Salvini e Di ...

Rai - su Foa è sempre stallo. Lega e Forza Italia trattano ancora : Neanche la discesa in campo dei pezzi da 90 è servita finora a sbloccare la situazione. E questo la dice lunga sul ruolo che i contendenti attribuiscono all'azienda di Saxa Rubra. Matteo Salvini sa che il Cavallo di viale Mazzini è l'unico che può aggirare l'arrocco dietro il quale si è trincerato l'ex Cavaliere, il suo alleato di sempre. Mai come questa volta in gioco però non c'è solo la poltrona di ...

Chiesa russa potrebbe rompere legami con Costantinopoli se scisma ucRaino approvato - : Secondo l'arcivescovo russo Ilarion, solo gli scismatici non riconosciuti da nessuna Chiesa Locale vogliono l'approvazione dell'autocefalia. La prestazione dell'autocefalia alla Chiesa ortodossa ...

Si cerca la quadra sulla Rai Berlusconi e la Lega trattano : Un passo avanti, uno indietro e magari poi di lato. È un delicato minuetto, quello che la politica danza attorno al cavallo di Saxa Rubra, in una Rai che ancora attende lo sbloccarsi di una situazione che diventa insostenibile con l'inizio dei palinsesti autunnali. Basti considerare che ci sono tre testate senza direttore: Raisport, Radio e Tgr ("non si può più andare avanti ad interim, necessitano piani editoriali", preme l'Usigrai). Senza ...

La Piazza - Conte : "Difenderei la Lega Un canale Rai senza pubblicità" : "Se non ricoprissi la veste di presidente del Consiglio, mi sarei offerto di difendere la Lega. Avverto il problema, sarebbe stato davvero stimolante". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a La Piazza, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino... Segui su affaritaliani.it

Il premier a La Piazza : "Farei il difensore della Lega Un canale Rai senza pubblicità. Il 3% numero scientifico" : "Se non ricoprissi la veste di presidente del Consiglio, mi sarei offerto di difendere la Lega. Avverto il problema, sarebbe stato davvero stimolante". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a La Piazza, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino... Segui su affaritaliani.it

Nations League - Lega A : Germania-Francia in chiaro su Canale 5 - ltalia su RaiUno : C'è grande attesa per il debutto della Nations League, l'ultima nata in casa Uefa. Un vero campionato delle nazioni, composto da autentiche divisioni che, almeno per il primo anno, sono designate in base al ranking continentale di ogni singolo Paese. Si parte con il botto, giovedì 6 settembre, con la sfida che vedra' in campo la Francia campione del mondo contro gli ex iridati della Germania, sfida densa di tradizione. Il 7 ci sara' l'esordio ...

Gabanelli : in Rai sempre andato in onda tutto. Mentana : M5S e Lega diversi dai predecessori? Privatizzino il servizio pubblico : Da Mentana anche una considerazione sul ruolo dell'informazione televisiva in relazione alla politica. 'Trump è diventato presidente degli Usa avendo contro tutta l'informazione. In Italia è successo ...

Forza Italia resiste e vuole un vertice con la Lega su Rai e regionali : 'resistere, resistere, resistere'. Da inno dei magistrati anti-berlusconiani a mantra dei Berluscones che vogliono vendere cara la pelle alla Lega e all'idea di un 'contenitore unico' del centrodestra ...

F1 - l’indizio di Raikkonen sul suo futuro : “la mia autobiografia legata al ritiro? Ecco la verità” : Il pilota finlandese ha parlato nel corso del F1 Milan Festival, sottolineando come il fatto di aver scritto un’autobiografia non abbia nulla a che vedere con il suo futuro La sua autobiografia non è un modo per dire addio alla Formula 1, anzi. Kimi Raikkonen mette le cose in chiaro e, in occasione del F1 Milan Festival, non si sbilancia circa il suo immediato futuro. Stefano Porta/LaPresse Il rinnovo è nell’aria ma ...

Sword Legacy : Omen è disponibile ora su Steam assieme ad un nuovo tRailer di lancio : Sword Legacy: Omen per chi non lo conoscesse è un RPG tattico a turni che fa oggi il suo debutto su Steam, ci fa notare Dualshockers.Giocheremo nei panni di Uther Pendragon, uno cavaliere vendicativo aiutato da Merlino, uno stregone impazzito, in una peculiare rivisitazione della leggenda di re Artù.Dovremo farci strada attraverso il regno di Broken Britannia per vendicare il nostro signore caduto, e recuperare la spada perduta, Excaliubur ...

Grande freddo tra Lega e Forza italia : braccio di ferro dall'Abruzzo alla Rai : Strappi continui. Tensione costante, avvertimenti reciproci. E, sottotraccia, il tentativo di non rompere davvero. Procede così il bollente ferragosto del centrodestra. Sulle prossime regionali del 21 in Abruzzo (ma anche in Basilicata e Trentino Alto Adige) pende la minaccia della Lega di correre da sola. Sul grattacapo Rai, pesano le condizioni poste da Forza italia sul nome di Marcello Foa. Gli azzurri sperano che la partita della ...

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi Opere e vincoli europei : i tre tavoli di gioco che anticipano la gara interna sulla manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...