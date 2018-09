Raganello | tre sindaci | il presidente del Parco e due guide indagati per omicidio colposo

Calabria - travolti dal torrente Raganello : domani i funerali dello street artist e della fotografa : Lui donava la sua creatività ai muri di Roma. Lei è pianta sui social come “gli occhi del rap romano” per le sue fotografie ‘live’. L’arte urbana, la loro vera passione: sarà questo il mondo che domani alle 14 nella chiesa dei Santi Marcellino e Pietro sulla Casilina darà l’ultimo saluto a Carlo Maurici e Valentina Venditti, la coppia romana di 35 e 34 anni morta il 20 agosto nella piena delle Gole del ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Tre allerte meteo - il pericolo era chiaro. Si è rischiato” : “Di allerta meteo non ce n’era stata una ma tre: tutte di codice giallo che in questa zona significa ‘serio pericolo'”. Il procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, è al lavoro su un’inchiesta, quella della tragedia del Raganello, che ha tutti i presupposti per essere lunga e complessa. Quel che è apparso chiaro fin da ieri è che il grave rischio, in quell’area meravigliosa che attraversa per 18 ...

Raganello - le 10 vittime : tre i napoletani - due i romani. Antonio - cosentino - fu volontario al Rigopiano : Il giorno dopo la tragedia sono dieci i morti accertati nelle Gole del Raganello dopo che la Protezione civile ha reso noto che non ci sono più dispersi. Ecco l'elenco ufficiale delle vittime, ...

Calabria - tre pugliesi tra le vittime del Raganello : addio a Gianfranco e alle amiche Myriam e Claudia : Gianfranco Fumarola, guardia giurata di 43 anni, e le due amiche e modelle Miryam Mezzolla e Claudia Giampietro sono tre delle 10 vittime accertate della strage del Raganello, a Civita, in Calabria."Non si può morire per una escursione andata male. addio compagne indivisibili". Rintracciati altri tre pugliesi dati per dispersi: sono in buone condizioni.Continua a leggere

