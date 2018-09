Qui troppi migranti Salvini a Bari | Manderò più forze dell' ordine

ilgiornale

(Di giovedì 13 settembre 2018) Ha voluto incontrare alcuni cittadini difirmatari di una petizione a lui indirizzata, per denunciare lo stato di degrado in cui versa il quartiere "Libertà" a causa deilì residente. Il ministro'Interno Matteoha deciso di raggiungere il capoluogo pugliese e parlare di persona con gli appartenenti al 'Movimento Riprendiamoci il Futuro' (promotorea raccolta di firme).ha visitato il rione per vedere con i suoi occhi cosa non va."Sono qui per combattere l'illegalità di qualunque colore e qualunque nascita, arriveranno uomini e mezziin più, telecamere e non solo qua, controlleremo le scuole, combatteremo lo spaccio e il racket" ha dichiarato il ministro a margine'incontro con i cittadini. E ha aggiunto ancora "Era mio dovere venire ad ascoltare migliaia di baresi che vogliono restare tranquilli a casa loro, e quindi è ...