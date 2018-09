Quanto contano l’olio e la benzina per vincere in F1?

gqitalia

(Di giovedì 13 settembre 2018) Con le prove libere di domani prenderà il via ufficialmente il weekend del Gran Premio di Singapore, quindicesimo appuntamento della stagione 2018 di Formula 1. A sette gare dalla fine Lewis Hamilton ha accumulato un vantaggio di 30 punti su Sebastian Vettel che è chiamato a rincorrere per giocarsi le chance iridate fino alla fine. La Scuderia Ferrari farà di tutto per mettergli a disposizione un ottimo “pacchetto” con cui lottare con la Mercedes e ogni dettaglio è importante, anche perché ogni team ha a disposizione solo tre motori per affrontare ventuno gare. Ognuno dei tre propulsori viene punzonato, cioè sigillato, a inizio stagione e non può più essere toccato, a meno che non si sia disposti ad accettare penalità. Ciononostante, gli ingegneri devono poter conoscere lo stato di salute e di usura dei componenti interni e il modo migliore per farlo è analizzare l’olio e la ...