Pussy Riot | grave per intossicazione da farmaci il marito di una delle attiviste La

Piotr Verzilov - attivista russo e marito di una Pussy Riot - grave in ospedale. "È stato avvelenato" : Piotr Verzilov, attivista russo e marito di un membro del gruppo anti-Putin 'Pussy Riot', è ricoverato "in gravi condizioni" nel reparto tossicologia dell'ospedale di Mosca. Secondo la moglie, Nadia Tolokonnikova, l'uomo sarebbe stato avvelenato. "Il nostro amico, fratello, Piotr Verzilov è in rianimazione. La sua vita è in pericolo. Pensiamo che sia stato avvelenato", ha scritto su Twitter il gruppo Pussy Riot.Secondo ...

Pussy Riot di nuovo in carcere : 'Accuse folli - è una vendetta della Polizia' - : ... cui il collettivo chiedeva di l iberare i prigionieri politici e fermare gli arresti ai comizi in modo da permettere una libera competizione politica nel Paese.

La Corte di Strasburgo condanna la Russia : "Troppo dura con le Pussy Riot" : La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, ha condannato la Russia per aver sottoposto a ' trattamenti inumani e degradanti ' le Pussy Riot che nel 2012 vennero arrestate a Mosca ...

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per due casi di cui si è parlato molto negli ultimi anni: l’arresto e la condAnna nel 2012 di alcuni membri del collettivo femminista Pussy Riot, e le indagini sull’omicidio The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya appeared first on Il Post.

Pussy Riot : nuova canzone e nuovo video - "Track about good cop" : Se non l'avete visto domenica 15 luglio in diretta televisiva durante la trasmissione della finale di Coppa del Mondo di calcio Francia - Croazia, ve l'abbiamo riferito noi il giorno dopo . Il collettivo punk-femminista delle Pussy Riot ha inscenato una clamorosa protesta invadendo il campo di calcio moscovita ...

15 giorni di carcere per le Pussy Riot dopo l'invasione di campo alla finale dei Mondiali : Condanna a 15 giorni di carcere per i quattro componenti delle Pussy Riot che hanno invaso il campo domenica a Mosca durante Francia-Croazia, finale dei Mondiali 2018. Indossando uniformi della polizia, i membri del gruppo avevano inscenato una protesta anti-Putin davanti agli 81.000 spettatori del Luzhniki, alle telecamere di tutto il mondo e alla decina di capi di Stato presenti, tra cui lo stesso presidente russo.Secondo il sito web di ...