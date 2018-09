Psg-Jordan Brand | che partnership! Il club francese si veste con il marchio dell’ex

Jordan veste il Psg : Condividiamo molti valori con Jordan Brand, famoso in tutto il mondo per il suo retaggio sportivo e il suo design unico. Crediamo fortemente che questa partnership farà impazzire i nostri tifosi, ci ...

Il Psg lancia la collaborazione con Jordan : ecco le maglie per la Champions : Condividiamo molti valori con il brand Jordan, che è conosciuto in tutto il mondo per il suo patrimonio sportivo e per i suoi accattivanti design contemporanei. Crediamo che sia una partnership che ...

Psg - maglie Champions firmate Jordan : Condividiamo molti valori con il brand Jordan, che è conosciuto in tutto il mondo per il suo patrimonio sportivo e per i suoi accattivanti design contemporanei. Crediamo che sia una partnership che ...

Il Psg lancia la collaborazione con Jordan : ecco le maglie per la Champions : maglie PSG Jordan – Dopo le tante indiscrezioni delle ultime settimane, ora è ufficiale: il PSG vestirà in Champions League maglie con il brand Jordan. “Oggi è il giorno in cui il calcio e lo stile cambiano per sempre – si legge nel comunicato del club francese -. Oggi è il giorno in il cui Paris […] L'articolo Il PSG lancia la collaborazione con Jordan: ecco le maglie per la Champions è stato realizzato da Calcio e ...

Psg - maglie Air Jordan per la Champions 2018-19? : Il tamtam è partito dal sito CulturePSG, poi ripreso da FootyHeadlines, con tanto di foto delle maglie bianca e nera che la squadra di Tuchel indosserà nella prossima Champions League, che avranno sul petto… Michael Jordan, nella stilizzazione leggendaria della linea Air di Nike. Una collaborazione iniziata con delle sneakers, le Air Jordan 5 PSG, che si è concretizzata in qualcosa di più grande. His Airness, dopo i basket court e il diamante ...

Psg - le divise per la Champions saranno griffate Air Jordan : Il club parigino utilizzerà nella massima competizione europea per club delle divise che riportano il celebre marchio del campione di pallacanestro. L'articolo PSG, le divise per la Champions saranno griffate Air Jordan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Maglie Psg 'griffate' Michael Jordan : ANSA, - ROMA, 22 AGO - Michael Jordan 'sbarca' nel calcio. Il simbolo della griffe firmata dal più grande giocatore nella storia del basket comparirà infatti, al posto di quello della casa madre Nike, ...

Psg - maglie speciali in Champions firmate Michael Jordan : Michael Jordan 'sbarcà nel calcio. Il simbolo della griffe firmata dal più grande giocatore nella storia del basket comparirà infatti, al posto di quello della casa madre Nike, sulle maglie che il ...