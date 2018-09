Psg | brutte notizie per Buffon | non sarà il portiere titolare

calcioweb.eu

: BRUTTE NOTIZIE PER GIGI - JuventusPro : BRUTTE NOTIZIE PER GIGI -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Dopo un calvario durato mesi, Marco Verratti torna a disposizione del Paris Saint-Germain. Il tecnico dei parigini Thomas Tuchel ha infatti annunciato che il centrocampista italiano farà parte dei convocati per la partita di campionato contro il Saint-Etienne. Verratti in questa stagione non ha giocato neanche un minuto. Nel corso della conferenza della vigilia, Tuchel ha anche annunciato che in porta contro il Saint-Etienne giocherà Alphonse Areola con Gigicostretto alla panchina. “Dobbiamo abituarci al fatto che non c’è un numero 1”, ha detto Tuchel in conferenza stampa. “Ho parlato con Alphonse prima che arrivasse Gigi, per dirgli che avrebbe iniziato in pole position per essere il numero 1”, ha aggiunto. “Dopo, è arrivato Gigi e la situazione è completamente cambiata: lui è una leggenda. Dobbiamo essere molto intelligenti con ...