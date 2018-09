Pronto il decreto Genova | zona franca 95 milioni per i porti e sgravi fiscali 

Migranti - il Decreto Sicurezza di Salvini è quasi Pronto : ecco cosa dice : In dirittura di arrivo il ‘Decreto Sicurezza’ più volte annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non è ufficiale, la versione definitiva potrebbe esser presentata già nei prossimi giorni, con eventuali limature. Adnkronos ha anticipato i contenuti e la traccia del nuovo Decreto studiato dal Viminale. Il provvedimento, come si legge nella relazione rivelata dall’Adnkronos, abroga di “l’istituto del ...

Migranti - Pronto il decreto Salvini : 'Stop a permesso di soggiorno per motivi umanitari' : Niente più permesso di soggiorno per motivi umanitari. È una delle principali novità del decreto legge in tema Migranti voluto da Salvini , giunto ormai in rampa di lancio. Il decreto, composto da 15 ...

Migranti - Pronto il decreto Salvini : 'Stop a permesso di soggiorno per motivi umanitari' : Niente più permesso di soggiorno per motivi umanitari. È una delle principali novità del decreto legge in tema Migranti voluto da Salvini , giunto ormai in rampa di lancio. Il decreto, composto da 15 ...

Toninelli : Pronto decreto Genova - entro novembre casa per tutti : Roma, 5 set., askanews, - Il governo approverà 'nei prossimi giorni un decreto Genova per i mutui delle famiglie' e per sostenere le imprese del capoluogo ligure. Lo ha affermato il ministro delle ...

Toninelli : Pronto decreto Genova - entro novembre casa per tutti : Roma, 5 set., askanews, - Il governo approverà "nei prossimi giorni un decreto Genova per i mutui delle famiglie" e per sostenere le imprese del capoluogo ligure. Lo ha affermato il ministro delle ...

Di Maio a Ischia un anno dopo : 'Pronto un decreto per i terremotati' : Il vicepresidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio, è giunto a Casamicciola per prendere parte ai lavori del Consiglio comunale convocato in occasione dell'anniversario del terremoto del 2017 ...