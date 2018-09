Project Lambda | il fan project dedicato ad Half Life e realizzato con Unreal Engine 4 è

eurogamer

(Di giovedì 13 settembre 2018) Fan di, ecco qualcosa di veramente speciale per voi oggi. SilverTM ha pubblicato il suo progetto fanadin4,. Questo progetto è un remake della sezione di introduzione del primo gioco, creato utilizzando asset completamente nuovi.Come riporta DSOGaming, l'interattività complessiva è però limitata. I giocatori non possono interagire con molti oggetti e non possono sparare a nemici o alieni. Fondamentalmente, si tratta di un tour della struttura Black Mesa che consente di ammirare le immagini aggiornate del gioco. Tuttavia, è davvero interessante vedere come potrebbe apparire un remake dicon un motore moderno.Inoltre, il team lavorerà alla seconda parte del gioco nel caso in cui questa demo venga scaricata e giocata da molti giocatori. Ora, prima di essere eccessivamente eccitati all'idea, bisogna ...