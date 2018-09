Programmi TV di stasera | venerdì 14 settembre 2018 Su Canale5 Checco Zalone in Quo Vado?

STASERA IN TV - Programmi tv di oggi 13 settembre 2018 in prima serata : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 13 settembre 2018 sulle reti generaliste. Su Rai 1 prende il via la seconda stagione della fiction Non dirlo al mio capo, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Rai 2 trasmette i Campionati Mondiali di pallavolo maschile con l’incontro Italia – Belgio (prima fase, seconda giornata). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, appuntamento col film Eliza ...

Programmi TV di stasera - giovedì 13 settembre 2018. Su Rai3 Eliza Graves : Eliza Graves Rai1, ore 21.25: Non dirlo al mio capo 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2017, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale, Chiara Francini. Prodotta in Italia. Omnia vincit amor: Lisa è socia dello studio Vinci, ma Enrico spera che non superi l’esame d’avvocato per rendere nullo l’accordo stipulato tra loro e riprendersi le quote che le aveva ceduto. Nina, l’ex moglie di Enrico, è pronta a tutto per provare a salvare il suo ...

Cosa fanno stasera in tv 13 settembre 2018 : film - Programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 13 settembre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 13 settembre 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 fiction Non Dirlo Al Mio Capo 2 23:35 Porta A Porta Rai 2 21:05 Sport Mondiali Pallavolo ...

Stasera in tv : Programmi tv di mercoledì 12 settembre 2018 : Sport in tv . In una giornata non particolarmente ricca di avvenimenti sportivi, prosegue la Vuelta di Spagna di ciclismo. La classica corsa a tappe continua con la 17a tappa, in diretta dalle 14.00 ...

STASERA IN TV - i Programmi tv di martedì 11 settembre 2018 in prima serata : Ecco le nostre consuete anticipazioni sui programmi televisivi che andranno in onda STASERA, martedì 11 settembre 2018, sulle reti generaliste: Rai 1 dedica la serata al primo episodio della fiction Una pallottola nel cuore 3, con Gigi Proietti e Francesca Inaudi, mentre su Rai 2 appuntamento con l’azione e con il film in prima tv The Avengers: Age of Ultron (Usa, 2015) con Chris Evans e Mark Ruffalo. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un ...

STASERA IN TV - i Programmi tv di lunedì 10 settembre 2018 in prima serata : Ecco a voi una panoramica dei programmi televisivi che andranno in onda STASERA, 10 settembre 2018, sulle reti generaliste Rai e Mediaset. Rai 1 trasmette l’incontro di calcio Nations League: Portogallo – Italia a partire dalle ore 20.30. Segnaliamo in daytime il debutto della nuova soap Il Paradiso delle Signore, in onda alle 15.30. Rai 2 propone il film Shall we dance? (Usa, 2004) con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Lisa Ann ...

Programmi TV di stasera - domenica 9 settembre 2018 : Amore Criminale Rai1, ore 21.25: La notte Andrea Bocelli Andrea Bocelli torna protagonista all’Arena di Verona e su Rai1 con La Notte di Andrea Bocelli, un grande show di musica e solidarietà condotto da Milly Carlucci con tanti ospiti internazionali, oltre 400 artisti nei loro splendidi costumi, l’Orchestra e il Coro dell’Arena di Verona e le grandiose masse artistiche areniane. Richard Gere, Morgan Freeman, Luisa Ranieri, Michele ...