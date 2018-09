Prima vittima dell' eroina sintetica in Italia L' allarme dell' Iss | possibili altri decessi

Caterina Balivo vittima di una brutta avventura Prima di Vieni da me : Vieni da me, Caterina Balivo allarma i fan: paura e tanto spavento Una notte di paura per Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me, in onda ogni giorno dalle 14 a partire da lunedì 10 settembre su Rai1, ha condiviso con i suoi fan sui social un messaggio molto misterioso. La Balivo è stata vittima di un brutto episodio mentre si trova in vacanza con la famiglia all’Argentario, dove pochi giorni fa ha festeggiato il primo compleanno ...

Zanzara killer - Prima vittima a Verona : ora è psicosi : Enza Cusmai Seconda vittima del virus West Nile. È un anziano di 86 anni residente in provincia di Verona, morto all'ospedale di Legnago. prima di lui un settantasettenne con problemi cronici ...

Virus West Nile : Prima vittima in Veneto : Il Virus del Nilo, dopo il decesso di un uomo qualche giorno fa al Policlinico di Cona (Ferrara) che presentava dei problemi cardio-respiratori, fa un'altra vittima. Dopo l'anziano morto nel ferrarese è deceduto un anziano di 79 anni residente in provincia di Verona. Si tratta della prima vittima in Veneto. A darne notizia è Luca Coletto, l'assessore alla sanità regionale, che sulla base dell'aggiornamento del bollettino sulle sorveglianza delle ...

Virus West Nile - Prima vittima in Veneto : 19 casi nella regione - anche un prete : La vittima aveva 86 anni, è deceduta all’ospedale di Legnago. È il secondo decesso dopo quello di Ferrara. La regione: 19 i casi trattati fra Rovigo, Treviso, Verona e Venezia. L’assessore regionale alla Sanità rassicura: "Un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi"Continua a leggere

Virus West Nile - Prima vittima in Veneto : 19 casi nella regione : Virus West Nile, prima vittima in Veneto: 19 casi nella regione Un 79enne è morto dopo essere stato colpito dal Virus che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara. L’assessore regionale alla Sanità: "Un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi". Attenzione "elevata ai massimi livelli", ha ...

Virus West Nile - Prima vittima in Veneto : 19 casi nella regione | : Un 79enne è morto dopo essere stato colpito dal Virus che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara. L'assessore regionale alla Sanità: "Un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi". ...

West Nile - Prima vittima a Verona : muore 79enne. Diciannove casi in Veneto : Un uomo di 79 anni è morto in Veneto per il virus West Nile. Si tratta della prima vittima della febbre del Nilo. A darne notizia l'assessore alla Sanità regionale, Luca Coletto, che in una nota ...

West Nile - Prima vittima in Veneto : 19 i casi registrati nella regione - : Un 79enne è morto dopo essere stato colpito dal virus che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara. L'assessore regionale alla Sanità: "Un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi". ...

West Nile - Prima vittima in Veneto : 19 i casi registrati nella regione : West Nile, prima vittima in Veneto: 19 i casi registrati nella regione Un 79enne è morto dopo essere stato colpito dal virus che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara. L’assessore regionale alla Sanità: "Un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi". Attenzione "elevata ai massimi livelli", ha ...

West Nile - Prima vittima in Veneto : morto un uomo di 79 anni : Un uomo di 79 anni è morto in Veneto per il virus West Nile. Si tratta della prima vittima della febbre del Nilo. A darne notizia l'assessore alla Sanità regionale, Luca Coletto, che in una nota ...

West Nile - in Italia la Prima vittima. I sintomi del virus trasmesso dalle zanzare : Un uomo di 77 anni, residente a Cento, già sofferente di problemi cronici cardiorespiratori, è morto all’ospedale ferrarese di Cona dopo aver contratto il virus West Nile, per una puntura di zanzara infetta. All’uomo, ricoverato per una caduta, è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile. Il quadro, come spiega il Corriere, si è aggravato per problemi legati all’infezione e alla sua situazione critica, fino al decesso. ...

West Nile - in Italia la Prima vittima. I sintomi del virus trasmesso dalle zanzare : Un uomo di 77 anni, residente a Cento, già sofferente di problemi cronici cardiorespiratori, è morto all’ospedale ferrarese di Cona dopo aver contratto il virus West Nile, per una puntura di zanzara infetta. All’uomo, ricoverato per una caduta, è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile. Il quadro, come spiega il Corriere, si è aggravato per problemi legati all’infezione e alla sua situazione critica, fino al decesso. ...