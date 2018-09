Porta a Mare | il programma delle iniziative da qui a dicembre

Cambiamenti climatici : uno spettacolare tour virtuale di Climate Central mostra gli effetti dell’aumento del livello del mare su 7 imPortanti città costiere del mondo : Oggi, 12 settembre, il pezzo di Climate Central, Sea Level Rise and the Fate of Coastal Cities (“L’innalzamento del livello del mare e il destino delle città costiere”), appare come top item sul sito Voyager di Google Earth. La storia illustra perfettamente i rischi a lungo termine affrontati dalle città meno elevate a seconda delle scelte realizzate oggi in materia di clima, energia e uso del suolo. Cliccando sul link, gli utenti saranno ...

Mattarella : "Riaffermare valori che hanno Portato a nascita Ue" : Il Presidente Sergio Mattarella ha inviato al dott. Valerio De Molli, Managing Partner di The European House – Ambrosetti, un messaggio in occasione della 44esima edizione del Forum Ambrosetti, un incontro internazionale incentrato sui temi economici che si tiene dal 1975.Il messaggio di Mattarella ha riguardato il futuro dell'Unione Europea: "Si appresta a passaggi rilevanti della sua esistenza. Siamo in vista delle elezioni del Parlamento ...

Soler - mio mare di colori Porta allegria : ANSA, - MILANO, 3 SET - C'è la filosofia di vita del poliglotta, del cittadino del mondo e uno spirito solare alla base di 'Mar de colores', il secondo album di Alvaro Soler in uscita il 7 settembre. ...

Cina - test in mare per il Gruppo da Battaglia della Portaerei Shandong : Tutte le altre marine del mondo che possiedono portaerei utilizzano lo ski-jump. Cina, cacciatorpediniere lanciamissili Tipo 055 La Cina ha completato le prime quattro cacciatorpediniere ...

Albenga - accusa un malore in mare : trasPortato in codice rosso al Santa Corona : Intorno alle ore 9.00 è stato lanciato l'allarme per un malore in mare di un bagnante ad Albenga. Immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca ingauna che hanno soccorso con tempestività l'...

Grottammare - bimba di 4 anni in fin di vita. L'elicottero la Porta d'urgenza al Salesi : Grottammare Una bimba di 4 anni è stata trasportata in gravi condizioni, nel pomeriggio di oggi, all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo aver perso conoscenza in seguito ad un malore. La piccola,...

ASSO 28 HA RIPortaTO MIGRANTI IN LIBIA?/ Toninelli : "Italia non c'entra - rispettato diritto del mare" : Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 MIGRANTI. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:29:00 GMT)

Benigni - incidente in mare con il gommone : l'attore Portato in ospedale con l'eliambulanza : Paura per Roberto Benigni , vittima di un incidente con un gommone. l'attore 66enne premio Oscar per La vita è bella nel 1999 e uno degli artisti più amati in Italia e nel mondo: Benigni, durante un'...

Come trasformare il vecchio Portatile Windows in Chromebook : trasformare il computer Windows in Chromebook è molto più semplice di quanto si possa immaginare, visto che la procedura richiede poco tempo, conoscenze informatiche non elevatissime e soprattutto non costa un centesimo. Certo, è necessario scendere a qualche piccolo compromesso. Partiamo infatti da una doverosa premessa. Quello che otterremo non sarà un Chromebook vero e proprio (Come Google Pixelbook, per esempio) perché il sistema operativo ...

Luca Panzani : il pilota lucchese si è dovuto fermare nel trasferimento che lo Portava alla terza prova speciale per rottura della cinghia : "RomaCapitale" stregato per Luca Panzani: ritiro dopo due prove per rottura della cinghia esterna. Il pilota lucchese si è dovuto fermare nel trasferimento che lo portava alla terza prova speciale per ...

Che fate sabato sera? A Porta a Mare c'è la 'Cena in Rosso'! : Luci, addobbi e tovaglie, rigorosamente in rosso , faranno da cornice a un momento di convivialità, allietato da due spettacoli. Il bar e i ristoratori di Porta a Mare Il Folletto , Le Guglie , Porca ...

Rocco Casalino ‘paparazzato’ col fidanzato cubano al mare/ Foto ‘Chi’ : il Portavoce M5s che non piace a Conte : Rocco Casalino "paparazzato" al mare col compagno cubano: Foto esclusiva di "Chi", il portavoce grillino che non piace al Premier Conte ma che mette d'accordo tutti fra Lega e M5s(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:38:00 GMT)

“Porti chiusi alla Thalassa”. Ma la nave è italiana : a bordo Porta 66 migranti salvati in mare : Dopo aver colpito Ong e barche straniere, scatta per la prima volta il blocco del governo per una nave italiana che ha risposto a un Sos al largo delle coste della Libia. Il rischio stallo, così come accaduto da Aquarius in poi, è molto alto.Continua a leggere

Gaeta - Porta al mare la foto della moglie che non c’è più : l’immagine fa il giro del web : Giuseppe Giordano, pensionato di 70 anni, tre figli, tutti i giorni porta la foto della sua bella Ida sul lungomare Caboto di Gaeta: lei ormai da sette anni non c’è più, ma gli manca tanto, troppo, perché non se la porti, in qualche modo, sempre con sé. L’immagine di questo signore seduto sul muretto, con una cornice accanto, ha fatto il giro del web da quando un ritoratore del posto, Giorgia Moffa, ha pubblicato un commovente ...