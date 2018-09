: Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare - HuffPostItalia : Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare - Rossorelativo11 : Fatti... Non pugnette Ponte Morandi, ok del Cdm al decreto Genova - NotizieIN : Ponte, Cdm:sì a dereto legge per Genova -

"Domani sarò aa ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, bensì con unper consentire il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali". Così il premier Conte dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il dl emergenze: via libera ad aiuti e sconti fiscali per individui e imprese colpite dal crollo delMorandi. "C'è dialogo continuo con Toti e Bucci" (governatore Liguria e sindaco). Poi, "nomineremo il commissario (ad hoc) condel presidente del Consiglio".(Di giovedì 13 settembre 2018)