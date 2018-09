Ponte | via libera del cdm al decreto urgenze con le misure per Genova

"Il Premio Margutta - La Via delle Arti" - nuovo Ponte culturale fra Italia e Malta : ... intente a valorizzare nel mondo la creatività Italiana. I Premio 'Italian Style' ideati per la valorizzazione del Made in Italy sono stati conferiti a Pineider, 1774, a ritirare la 'Targa' Stefano ...

Ponte Genova - senza una nuova viabilità la città rischia di perdere il 15% del Pil : Imbottigliamenti, disagi per le imprese locali, impatto su porti e turismo. A un mese dalla tragedia del viadotto sulla A10, la città è spaccata a metà. Sul breve periodo si rischia la paralisi. In prospettiva il declino di un capoluogo che ha già perso un terzo dei posti dei lavoro e della popolazione...

«Viadotto Magliana e Ponte Marconi a rischio» : dopo la denuncia di Leggo arrivano i fondi : Intanto, intorno alla sicurezza del Ponte della Magliana, oltre ai pareri tecnici, continua ad infuriare una polemica politica che parte dell'Aula Giulio Cesare per arrivare in Parlamento dove, dopo ...

Genova : l'affidamento della ricostruzione del Ponte a Fincantieri con il via libera dell'UE. Toninelli : 'E' una priorità' : PRIMAPRESS, - ROMA - L'audizione alla Camera del ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli, ha riconfermato l'intenzione del governo di voler affidare a Fincantieri la ricostruzione del ponte ...

Ponte Genova - lavori a Fincantieri. Via la concessione a Autostrade : I lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova "dovranno essere affidati a un soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica dotato di adeguate capacità tecniche come Fincantieri". Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, davanti alla Commissione Ambiente Territorio e lavori pubblici della Camera, per il prosieguo delle linee programmatiche."Vogliamo che Genova torni alla sua quotidianità, ripartendo dalla ...

Crollo Ponte - Bucci : demolizione al via entro fine mese : Se arriveranno tutte le autorizzazioni, la demolizione di quello che resta del ponte Morandi iniziera' a fine mese o al massimo la prima settimana di ottobre: lo afferma il sindaco di Genova. E mentre ...

Ponte - due decreti per far fuori Autostrade Niente gara europea e via la concessione : Genova - Piazza pulita. Questo è il messaggio che i capi dei Cinque Stelle vogliono concretizzare - a tutti i costi e al più presto - nella gestione del dopo-tragedia a Genova. E dunque, fuori Autostrade da tutta la rete nazionale e di nuovo fuori Autostrade - e dentro i prescelti dal governo - per la ricostruzione del Ponte. Due procedure brusche e plateali, complicate, anzi piene di tranelli e rischi boomerang. Ecco perché dietro le quinte si ...

ferrovia centrale umbra : conclusi i lavori castello - Ponte san giovanni. presidente marini "primo passo importante della nuova rete ... : ... ma vuole anche rispondere alle nuove e più complessive esigenze della nostra economia. Quello di cui ci stiamo occupando è un investimento stimato in circa 150 milioni di euro, 63 dei quali sono ...

Crollo del Ponte Morandi : al via i primi interrogatori in procura : Sono inizati oggi gli interrogatori negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi. Il primo ad essere stato ascoltato dai magistrati, come persona informata sui fatti, è stato Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade e al centro dello scambio di una mail sospetta.La sera di quel 14 agosto, a poche ore dal Crollo del viadotto, che ha spezzato 43 vite e ...

Crollo Ponte Morandi - al via i primi interrogatori in procura. Ecco cosa chiese la notte della tragedia un manager di Autostrade : Primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi che ha travolto ed ucciso 43 persone e ha lasciato senza casa centinaia ...

Ponte - Toti litiga con Di Maio e Toninelli La Procura : via libera per i sensori| : Il vicepremier: «In arrivo una brutta sorpresa per Autostrade». Il governatore ligure: «Dia buone notizie ai genovesi». Il ministro a Toti: «Si occupi degli sfollati». La replica: «Il suo è ministero colabrodo» Inchiesta, consulenze nel mirino dei pm

Crollo Ponte Genova : via libera dalla procura per i sensori : La procura di Genova ha dato il nulla osta in riferimento all’installazione dei sensori utili per il monitoraggio dei monconi del ponte Morandi, consentendo in tal modo l’avvio delle operazioni. Il sostituto procuratore Stefano Terrile ne ha dato comunicazione a Giovanni Toti, presidente della Regione e commissario per l’emergenza di ponte Morandi. La Commissione tecnica del Commissario per l’emergenza ha già individuato ...