Ponte Morandi | il decreto Genova potrebbe slittare | manca l’accordo sul commissario alla

Quarto Grado - 14 settembre : al centro della puntata il crollo del Ponte Morandi a Genova : La squadra del programma della rete diretta da Sebastiano Lombardi riprende ad indagare su casi di cronaca , vicende irrisolte e cold case che da anni attendono la verità. Tutta la redazione della ...

Ponte Morandi - procuratore Cozzi : “Incidente probatorio il 25 settembre” e rivolge un pensiero alle vittime : “Abbiamo fiducia che tutti gli adempimenti procedurali possano consentire il conferimento dell’incarico da parte del Gip dell’incidente probatorio per il 25 settembre” così Francesco Cozzi, procuratore Capo di Genova, annuncia la data dell’analisi da parte dei periti delle condizioni del Ponte per le finalità delle indagini in corso. “Sarà un lungo percorso, stiamo acquisendo un’enorme mole di materiali, documenti e ...

Il crollo del Ponte Morandi a Genova - un mese dopo - : Il viadotto Polcevera crolla alle 11.36 del 14 agosto. La struttura, con piloni alti 90 metri, frana improvvisamente provocando la morte di 43 persone. Dai funerali alle indagini: cos'è successo nei ...

Crollo Ponte Morandi - gli sfollati a Conte : 'Che fine faremo?' - : A un mese dal Crollo del viadotto, in occasione della commemorazione, gli sfollati chiederanno al premier quando potranno entrare a prendere i loro beni dalle case a rischio. Intanto la Conferenza ...

Crollo del Ponte Morandi - un mese dopo : la programmazione speciale di Sky : È passato un mese dal Crollo del Ponte Morandi, la tragedia che ha colpito la città di Genova e ha strappato alla vita 43 persone e per ricordare il tremendo evento le principali rete italiane stanno mettendo a punto palinsesti speciali e appuntamenti commemorativi.Sky non si tira indietro, apportando variazioni significative nella programmazione, declinate per tutte le aree tematiche del tv satellitare: dagli approfondimenti allo sport, ...

Crollo Ponte Morandi - ecco cosa prevede il decreto Genova : Ci saranno fondi per famiglie e imprese colpite. Sarà poi nominato il commissario straordinario e istituita un'Agenzia per le infrastrutture

“Non lo fa più dal giorno del crollo”. Ponte Morandi : Adele - la bimba da aiutare : Un mese preciso. Un mesa dallo squarcio che ha spaccato il cuore di Genova e fatto piangere tutto il paese. Il viadotto 10 che viene giù, il Ponte Morandi – per tutti il Ponte sopra la città – che si avvita e viene giù portando con se 49 vite che il destino aveva messo in quei momenti su quella lingua di asfalto sospesa, istmo di incontri, arrivi e partenze. Nelle ore immediatamente successive alcuni testimoni parleranno di un rumore simile ...

Adele - la bimba che ha visto crollare il Ponte Morandi e che da quel giorno non parla più : Il 14 agosto scorso la piccola Adele stava guardando il temporale dalla finestra quando ha visto cosa è accaduto al ponte Morandi di Genova. Da quel giorno la bambina è rimasta in silenzio e riesce a esprimersi solo coi disegni. Secondo gli psicologi di Emdr Italia si tratta di un blocco temporaneo.Continua a leggere

Ponte Morandi - fissato l'incidente probatorio e nominati i tre periti : Sarà il 25 settembre. Il giudice per capire le cause del crollo ha nominato due docenti di Milano e Pisa e uno di Zurigo. Dopo potranno partire le demolizioni

Ponte Morandi - gli sfollati in assemblea contro l’assessore : “Case indecenti e non abitabili - meritiamo rispetto” : C’è uno scarto tra le dichiarazioni pubbliche che gli sfollati leggono o ascoltano quotidianamente e l’esperienza concreta che stanno vivendo. Così, all’assemblea settimanale organizzata dal Comitato degli sfollati di via Porro e Campasso, diversi cittadini si sono sfogati pubblicamente, sentendosi presi in giro dalle dichiarazioni dei giorni scorsi, secondo le quali l’amministrazione avrebbe trovato una soluzione abitativa per tutti a eccezione ...

Crollo Ponte Morandi - presidente Autostrade : “Abbiamo diritto e dovere di ricostruire” : "Se il Governo dovesse non rispettare quanto previsto dalla Convenzione non potremmo restare inerti, dovremmo tutelarci" ha avvertito il presidente di Autostrade Fabio Cerchiai, ricordando che "il ministero dei Trasporti ha l'obbligo di documentare le eventuali violazioni del concessionario, cosa che fino ad oggi non ha fatto".Continua a leggere

[Il ritratto] "Si è aumentato lo stipendio milionario". Tutte le accuse M5s a Bono - il manager che ricostruirà il Ponte Morandi : Il vice premier Luigi Di Maio e il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli hanno deciso di puntare tutto sulla Fincantieri per la ricostruzione del ponte Morandi, al posto di Autostrade che è ...

Genova senza un nuovo Ponte Morandi rischia di perdere il 15% del Pil : Imbottigliamenti, disagi per le imprese locali, impatto su porti e turismo. A un mese dalla tragedia del viadotto sulla A10, la città è spaccata a metà. Sul breve periodo si rischia la paralisi. In prospettiva il declino di un capoluogo che ha già perso un terzo dei posti dei lavoro e della popolazione...

Ponte Morandi a Genova - le ferite della città (un mese dopo) : Venerdì la commemorazione. Viaggio tra i quartieri a ridosso della zona rossa: «Non dimenticatevi di noi»