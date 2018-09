Ponte Morandi | gli sfollati in assemblea contro l’assessore | “Case indecenti e non

Crollo Ponte Morandi - presidente Autostrade : “Abbiamo diritto e dovere di ricostruire” : "Se il Governo dovesse non rispettare quanto previsto dalla Convenzione non potremmo restare inerti, dovremmo tutelarci" ha avvertito il presidente di Autostrade Fabio Cerchiai, ricordando che "il ministero dei Trasporti ha l'obbligo di documentare le eventuali violazioni del concessionario, cosa che fino ad oggi non ha fatto".Continua a leggere

[Il ritratto] "Si è aumentato lo stipendio milionario". Tutte le accuse M5s a Bono - il manager che ricostruirà il Ponte Morandi : Il vice premier Luigi Di Maio e il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli hanno deciso di puntare tutto sulla Fincantieri per la ricostruzione del ponte Morandi, al posto di Autostrade che è ...

Genova senza un nuovo Ponte Morandi rischia di perdere il 15% del Pil : Imbottigliamenti, disagi per le imprese locali, impatto su porti e turismo. A un mese dalla tragedia del viadotto sulla A10, la città è spaccata a metà. Sul breve periodo si rischia la paralisi. In prospettiva il declino di un capoluogo che ha già perso un terzo dei posti dei lavoro e della popolazione...

Ponte Morandi a Genova - le ferite della città (un mese dopo) : Venerdì la commemorazione. Viaggio tra i quartieri a ridosso della zona rossa: «Non dimenticatevi di noi»

Ponte Morandi - DOMANI DECRETO GENOVA E 'DOPPIO' COMMISSARIO/ Toninelli 'lancia' Fincantieri e Italferr : Crollo PONTE MORANDI, Toninelli: 'DECRETO GENOVA in CdM forse già DOMANI', slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: 'addolorato'.

Ponte Morandi - DOMANI DECRETO GENOVA E ‘DOPPIO’ COMMISSARIO/ Toninelli ‘lancia’ Fincantieri e Italferr : Crollo PONTE MORANDI, Toninelli: "DECRETO GENOVA in CdM forse già DOMANI", slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: "addolorato per la tragedia"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:45:00 GMT)

Nelle mail di tre anni fa tra Autostrade e Spea già si parlava di "criticità" del Ponte Morandi : Tra Autostrade e Spea Engineering si parlava di "criticità" del Ponte Morandi già tre anni fa. Le comunicazioni, informali, avvenivano via mail o chat e sarebbero state in termini discordanti rispetto alle comunicazioni ufficiali. E' quanto emerge dalle analisi che gli uomini del primo gruppo della guardia di finanza stanno effettuando sulla documentazione acquisita Nelle scorse settimane.Il progetto di retrofitting riguardante i ...

Crollo del Ponte Morandi : "Tornerò a Genova per la mezza maratona" : E' viva per miracolo, Rita Giancristofaro , 41enne sopravvissuta assieme al fidanzato Federico Cerne, fisioterapista dell' Alma Basket di Trieste , al Crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto . ...

Ponte Morandi - la bozza del decreto : Ponte Morandi , arriva la bozza del decreto con le 'Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per altre ...

Ponte Morandi : bozza Dl - risarcimenti per danni non reddito imponibile : Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Per i soggetti privati, proprietari di immobili o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali nell’area circostante" al Ponte Morandi che è crollato e "che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti c

Ponte Morandi - Genova fa i conti con gli effetti del crollo : Prima di tutto, però, il crollo del Ponte Morandi ha cambiato la vita e l'economia del quartiere che per 50 anni ha vissuto sotto le sue campate e che ora "rischia di sparire: con gli sfollati, ...

Ponte Morandi : bozza Dl - zona logistica speciale per Genova : Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Ai fini del superamento dell’emergenza conseguente all’evento" del crollo del Ponte Morandi a Genova e "per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall’evento stesso, è istituita la 'zona logistica speciale - Porto e Retropo

Toninelli - "Decreto Genova in CdM domani"/ Ponte Morandi - ultime notizie : ad Spea - "addolorato per tragedia" : Crollo Ponte Morandi, Toninelli: 'decreto Genova in CdM forse già domani', slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: 'addolorato'.

Ponte Morandi - Toninelli : 'Decreto per Genova in Cdm forse già domani' - : Il ministro delle Infrastrutture ha negato problemi sull'affidamento diretto della ricostruzione a Fincantieri. Il presidente di Confindustria Boccia: evitare conflitti istituzionali, no al gioco dei ...