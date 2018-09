Ponte crollato a Genova | il governatore Toti | ' No a commissario da fuori'

Ponte crollato - nuovi interrogatori. Venerdì Conte a Genova per commemorazione : Anche il premier parteciperà all'iniziativa promossa dal governatore della Liguria Toti ad un mese dalla tragedia -

Genova - Ponte crollato : si dimette il commissario scelto da Toninelli : «L'ingegner Bruno Santoro ha rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni dalla Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che opera per individuare le...

India : crollato Ponte a Calcutta - si continua a scavare tra le macerie [GALLERY] : 1/10 AFP/LaPresse ...

CALCUTTA - VIADOTTO CROLLATO COME IL Ponte MORANDI/ Ultime notizie : una sola vittima : India, crolla PONTE a CALCUTTA: diversi morti e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:14:00 GMT)

Ponte crollato - la protesta degli sfollati in Regione Liguria. Botta e risposta Toti-Di Maio : Giornata intensa a Genova, mentre sul fronte politico si infiamma la polemica sulla ricostruzione e sulla nuova viabilità dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi. Stamane, mentre stava per riunirsi nel capoluogo ligure il consiglio regionale e comunale congiunto per fare il punto sulla situazione, decine di sfollati si sono radunati davanti a...

Ponte crollato - Regione e Comune chiedono una legge speciale. Toninelli : “Case per tutti in 3 mesi” : È iniziata con un minuto di silenzio la seduta congiunta del Consiglio regionale della Liguria e del Consiglio comunale di Genova per il crollo del Ponte Morandi convocata stamani a Genova nella sede regionale per fare il punto sulla tragedia. L’obiettivo è votare all’unanimità un ordine del giorno che indichi le priorità d’intervento al Governo. P...

India - Ponte crollato a Calcutta : corsa contro il tempo per i dispersi : Un ponte e’ crollato a Calcutta, in India. Almeno una persona e’ morta e una ventina sono rimaste ferite. Ma mancano all’appello ancora diverse persone (cinque, forse otto, secondo il Chief Minister del West Bengala, Mamata Banerjee) e i soccorsi lavorano per cercarli sotto le macerie. “Stiamo ancora valutando la gravita’ della situazione e non possiamo fare bilanci al momento”, ha aggiunto il ministro. Il ...

Genova - ecco come è crollato il Ponte Morandi : la simulazione in 3d : Nella ricostruzione elaborata dallo studio tedesco si fanno cinque ipotesi sulle cause del cedimento

Toninelli : Autostrade pagherà ma non ricostruirà il Ponte crollato : Il ministro riferendo alla Camera promette alloggi agli sfollati entro novembre e denuncia pessini subite per non rendere noti alcuni atti. Scoppia la bagarre in aula - "Non sarà Autostrade per l'...