Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare

"Domani sarò aa ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, bensì con un decreto per consentire il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali". Così il premier Conte dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il dl emergenze: via libera ad aiuti e sconti fiscali per individui e imprese colpite dal crollo delMorandi. "C'è dialogo continuo con Toti e Bucci" (governatore Liguria e sindaco). Poi, "nomineremo il commissario (ad hoc) con decreto del presidente del Consiglio".(Di giovedì 13 settembre 2018)