Polmonite da legionella | morto 68enne | il pm di Brescia dispone l’autopsia

Sanità : Gallera - calano casi Polmonite - 23 positività a legionella (2) : (AdnKronos) - L'attività di vigilanza presso le torri di raffreddamento, effettuata dai tecnici della prevenzione di Ats è diventata ancora più significativa grazie anche alla collaborazione garantita dal gruppo Nbcr (Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico) dei Comando provinciale dei vigili d

Sanità : Gallera - calano casi Polmonite - 23 positività a legionella : Milano, 12 set. (AdnKronos) - "L'analisi dei dati effettuata dai tecnici di Ats Brescia relativa ai casi di polmoniti registrate nei comuni del Bresciano e Alto Mantovano conferma un andamento in diminuzione rispetto al picco dei giorni scorsi e costante negli ultimi giorni. Negli ultimi due giorni,

EPIDEMIA Polmonite/ 'La legionella non si trasmette - le cause vere sono altre' : EPIDEMIA POLMONITE in Lombardia a Brescia e Monza e anche alcuni morti. Si tratta di legionella o altri i motivi? Il punto di Pregliasco.

Legionella a Monza - epidemia Polmonite a Brescia/ Ultime notizie : 17 casi accertati ma contagi in calo : polmonite, epidemia Brescia: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia Legionella”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro. Carmelo Scarcella, direttore generale di Ats Brescia, ha fatto il punto sull'allarme Legionella il Lombardia, spiegando come dagli esami effettuati, i casi accertati al momento siano 17. Potrebbero però essere di pi considerando i numerosi ricoveri che si sono ...

Epidemia di Polmonite : 12 casi di legionella - tre morti e 196 ricoveri : La legionella uccide a Brescia e Lecco. L'allarme si allarga nel Nord Italia. Nel Bresciano un caso sospetto è diventato caso accertato. È morta infatti per polmonite da legionella...

Epidemia di Polmonite : 12 casi di legionella - tre morti e 196 ricoveri a Brescia e Lecco : È morta infatti per polmonite da legionella una 69enne Bresciana, lo scorso 7 settembre a Mezzane di Calvisano, paese diventato celebre nel mondo per la produzione di caviale. Lo ha stabilito l'...

Torino : muore una donna di 61 anni - si sospetta Polmonite da legionella : Si è registrato questa mattina a Torino il decesso di una donna di 61 anni, ricoverata da alcuni giorni per quella che sembrava inizialmente una polmonite, ma si è poi rivelato essere un caso di legionella. La signora, che già soffriva di gravi problemi di salute, al rientro dalle ferie era stata ricoverata nella Clinica Fornaca del capoluogo piemontese e lì le sue condizioni sono degenerate fino ad arrivare alla morte. Nuovi casi anche in ...

Polmonite a Brescia : in 12 casi si tratta di legionella : Aggiornamento 11 Settembre - Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha parlato in consiglio regionale fornendo un aggiornamento sull'epidemia di Polmonite che sta interessando il Bresciano: "A ieri fino alle ore 20 vi sono stati 235 accessi al pronto soccorso, 196 sono le persone attualmente ricoverate, 12 le persone che hanno rifiutato il ricovero o che sono state dimesse, due i decessi, uno con una diagnosi accertata ...

Polmonite - morto 82enne in Brianza. Si tratta di legionella - : L'uomo era arrivato lo scorso 6 settembre al pronto soccorso dell'ospedale di Desio in arresto cardiocircolatorio ed è deceduto due giorni dopo

Legionella - uomo di 82 anni muore di Polmonite dopo aver contratto il batterio. “Oltre 200 casi di contagio in Lombardia” : C’è un’altra vittima della polmonite da Legionella in Lombardia. Un uomo di 82 anni, residente in provincia di Lecco, è morto infatti dopo all’ospedale di Desio, dove era arrivato due giorni fa in arresto cardiocircolatorio. A darne notizia è l’Asst di Monza: secondo gli esperti gli “esami diagnostici specifici” a cui è stato sottoposto l’anziano “avrebbero evidenziato un quadro compatibile con diagnosi ...

LEGIONELLA A MONZA - EPIDEMIA Polmonite A BRESCIA/ Ultime notizie : “Due tipi di infezione? Analisi in corso” : POLMONITE, EPIDEMIA BRESCIA: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia LEGIONELLA”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:17:00 GMT)

Polmonite nel Bresciano : la vittima della legionella era una donna di 69 anni : In merito ai casi di Polmonite del Bresciano e in riferimento all’ultimo aggiornamento della Regione Lombardia sui casi di legionella, è stato reso noto che la vittima del batterio è una donna 69enne di Mezzane di Calvisano, deceduta all’inizio del mese. Nessuna ipotesi viene trascurata circa la possibile diffusione del batterio. Il batterio che ha causato l’epidemia di Polmonite nel Bresciano finora ha portato alla morte di ...

Brescia - accertati 12 casi di legionella : in 200 al pronto soccorso per Polmonite : I casi di legionella accertati nel Bresciano sono 12, con un morto per polmonite batterica. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, riferendo all’Aula del Consiglio regionale la situazione dell’epidemia di polmonite che ha colpito la zona. “A ieri fino alle ore 20 vi sono stati 235 accessi al pronto soccorso, 196 sono le persone attualmente ricoverate – ha continuato -. In 12 casi, sul numero totale, è stato accertato che ...

Polmonite DA LEGIONELLA : MONZA - RICOVERATO 29ENNE/ Ultime notizie - condizioni "gravi" : epidemia a Brescia : POLMONITE, epidemia Brescia: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia LEGIONELLA”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:01:00 GMT)