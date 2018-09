Plusvalenze fittizie | tre punti di penalizzazione al Chievo

Plusvalenze fittizie - il Chievo Verona sorride : solo -3 in classifica : Il Chievo Verona tira un grosso sospiro di sollievo in merito alle presunte Plusvalenze fittizie. Il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro, infatti, aveva chiesto 15 punti di penalizzazione, da scontare nella stagione in corso, e 36 mesi di inibizione per il numero uno del club veneto Luca Campedelli. Il legale del Chievo, già nella giornata di ieri, aveva tuonato ritenendo inaccettabile una tale sentenza visti che i reati imputati al club e al ...

Calcio : Chievo verrà penalizzato di 3 punti - il presidente Campedelli inibito 36 mesi per le Plusvalenze fittizie : Ora è ufficiale. Il Tribunale Federale ha penalizzato il ChievoVerona di tre punti in classifica (oltre a una pena in denaro di 200mila euro) nella stagione corrente, confermando l’inibizione di tre mesi al presidente Luca Campedelli. Una decisione giunta al termine di un processo sportivo lungo e pieno di colpi di scena Ieri, la Procura Federale aveva richiesto una penalizzazione di 15 punti, confermando la tesi sostenuta nel corso del ...

Il Chievo Verona è stato multato e penalizzato di tre punti in classifica per il caso delle Plusvalenze fittizie : Il Tribunale sportivo federale ha inflitto tre punti di penalizzazione al Chievo Verona da scontare nella stagione in corso di Serie A — a fronte dei quindici richiesti dalla procura — e 200.000 euro di sanzione al club per il The post Il Chievo Verona è stato multato e penalizzato di tre punti in classifica per il caso delle plusvalenze fittizie appeared first on Il Post.

Caso Chievo Verona - il legale tuona : “Plusvalenze fittizie? I valori dei calciatori sono soggettivi” : Chievo Verona, il legale del club Marco De Luca ha detto la sua in merito al Caso di plusvalenze fittizie che vede imputata la società del patron Campedelli “Abbiamo posto le nostre ragioni anticipate con una memoria molto documentata, facendo presente che le contestazioni della Procura federale sono totalmente infondate. Per i calcoli e per i valori dei giocatori, la Procura federale fa riferimento a certi siti internet e valori che ...

Serie B - Crotone : attese novità su stadio e caso Plusvalenze fittizie : 2 Il Crotone prosegue la sua preparazione presso il Centro Sportivo dell'Antico Borgo. Sette i calciatori concessi in questi giorni alle rispettive selezioni Nazionali in giro per il mondo, elementi che torneranno nelle prossime ore ad aggregarsi al resto della squadra, mettendosi a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Dopo la vittoria casalinga del turno della seconda giornata [VIDEO] di Serie B contro il Foggia 4-1, gli ...

Caso Plusvalenze fittizie : inizia il processo al Chievo Verona : Campionati di Serie A e Serie B iniziati da alcune giornate ma il calcio italiano continua a rimanere nell'incertezza. Nonostante una lunga estate di incontri presso le aule del Tribunale Sportivo Nazionale tutto ancora rimane in bilico. Dalla stesura di un eventuale nuovo calendario di cadetteria a campionato in corso, al ritorno al vecchio 'format' a ventidue squadre. A tenere banco nei prossimi giorni sarà inoltre il processo sportivo del ...

Così il Chievo Verona si difende dalle accuse di Plusvalenze fittizie : Il processo per le plusvalenze fittizie del Chievo Verona avrà inizio il 12 settembre a Roma davanti al Tribunale federale nazionale, ma la verifica dei conti che ha portato la procura a mettere sotto accusa il club gialloblu di Luca Campedelli è “errata dal punto vista tecnico e bilancistico”. A te