Pizzarotti | “M5S? Chissà cosa avrebbe detto Gianroberto Casaleggio dell’alleanza con la

Pizzarotti : “M5s? Prima non giustificava niente - ora difende l’ingiustificabile. Non ha elettorato reale ma mediatico” : “Accordo M5s-Lega? Dal mio punto di vista, non può durare molto, perché i 5 Stelle non sono abituati a dialogare, né a stare in coalizione. Sono abituati al pensiero unico. Non a caso, con l’insediamento del nuovo governo, tranne alcuni ministri, non parla nessun parlamentare M5s per evitare strafalcioni”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, nel corso di Omnibus (La7). L’ex M5s e fondatore del ...