Pisa | cade dalla spalletta sull' Arno | morto 25enne Ultime notizie | da chiarire la

Paura sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno : cade un cartello - interviene la polizia : Maltempo in Toscana durante il primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto: fulmini pericolosi si abbattono sulla zona provocando danni e pericoli, come il crollo di un cartello sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno, che ha sfiorato pericolosamente le auto in transito che si trovavano a percorrere la biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata Nord. Il forte temporale ha provocato non pochi disagi all'area pisana, causando anche lo scoppio di piccoli ...

