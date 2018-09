huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Piotr Verzilov, attivista russo e marito di una Pussy Riot, grave in ospedale. 'È stato avvelenato' - giulio_galli : RT @HuffPostItalia: Piotr Verzilov, attivista russo e marito di una Pussy Riot, grave in ospedale. 'È stato avvelenato' - ElisabettaIori3 : RT @HuffPostItalia: Piotr Verzilov, attivista russo e marito di una Pussy Riot, grave in ospedale. 'È stato avvelenato' - teseteso : RT @HuffPostItalia: Piotr Verzilov, attivista russo e marito di una Pussy Riot, grave in ospedale. 'È stato avvelenato' -

(Di giovedì 13 settembre 2018)di un membro del gruppo anti-Putin '', &e; ricoverato "in gravi condizioni" nel reparto tossicologia dell'di Mosca. Secondo la moglie, Nadia Tolokonnikova, l'uomo sarebbe stato avvelenato. "Il nostro amico, fratello,&e; in rianimazione. La sua vita &e; in pericolo. Pensiamo che sia stato avvelenato", ha scritto su Twitter il gruppo.Secondo l'agenzia di stato Tass, che cita un'altra esponente delle, Maria Alyokhina, ai parenti disarebbe stato impedito di vedere l'. L'editore di 'Mediazon' e la moglie avrebbero fatto irruzione in campo travestiti da poliziotti durante la finale dei Mondiali per protestare contro le persecuzioni politiche in Russia., che &e; anche il fondatore della testata online Zona.media, avrebbe perso in parte la vista e la ...