Piazza Affari | in rally STMicroelectronics

In evidenza Mondo TV sul listino di Piazza Affari : Brilla il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che passa di mano con un aumento del 2,34%. Il trend di Mondo TV mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . ...

Piazza Affari : luce verde per Eurotech : Grande giornata per Eurotech , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,45%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Molmed : Ottima performance per la società di biotecnologie , che scambia in rialzo del 3,41%. Lo scenario su base settimanale di Molmed rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende Draghi (13 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende le parole di Mario Draghi. Non mancheranno dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 03:46:00 GMT)

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Piquadro : Si muove in profondo rosso il produttore italiano di pelletteria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World ...

Piazza Affari riceverà nuova linfa rialzista dalla BCE? : Da seguire come sempre la conferenza stampa del presidente Mario Draghi, per cogliere indicazioni sulle prossime mosse in materia di politica monetaria. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari A ...

Borsa : Europa chiude in rialzo - a Piazza Affari - +0 - 5% - corrono Fca e Ferrari : In serata, inoltre, verra' diffuso il Beige Book, il rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia Usa, che sara' sotto la lente del Fomc per le decisioni di politica monetaria A Piazza ...

Borse - Piazza Affari in rialzo : cresce attesa per la BCE : Le terza seduta della settimana si chiude con un +0,5% per Milano. Tra i migliori della giornata il titolo Salvatore...

Piazza Affari recupera nel finale : FCA sugli scudi - male STM. FTSE MIB +0 - 52% : I titoli di Stato tricolori sono stati penalizzati dalle ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla riduzione delle tasse, e del vicepremier Matteo Salvini, sul calo dell'...

Borsa : Fca spinge al rialzo Piazza Affari : Si guarda inoltre alla Federal Reserve, che alle 20 italiane pubblicherà il Beige Book, uno degli otto report annuali sull'economia, bussola da utilizzare nella riunione del 25 e 26 settembre ...

Piazza Affari : scambi in positivo per Tod's : Apprezzabile rialzo per l' azienda di calzature di lusso , in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti. L'andamento di Tod's nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

Piazza Affari : Safilo in forte discesa : Retrocede molto il produttore di occhiali da sole e da vista , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,85%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Piazza Affari sotto la parità con bancari - Prysmian e TIM - brilla FCA. FTSE MIB -0 - 16% : I titoli di Stato tricolori vengono penalizzati dalle ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla riduzione delle tasse, e del vicepremier Matteo Salvini, sul calo dell'età ...

In Piazza Affari arriva Borsopoly - il gioco che insegna la finanza etica : “A dieci anni dalla crisi l’insicurezza è maggiore” : “Ho ridotto le vacanze e le uscite. Non sono ancora arrivata a ridurre il necessario, ma se continua così non la vedo bene“, lo ha raccontato una signora che ha preso parte al gioco Borsopoly, una sorta di Monopoly umano, che è stato inaugurato stamani a piazza Affari a Milano. A dieci anni dallo scoppio della crisi, si vuole invitare le persone a informarsi, ad agire e a conoscere la crescita positiva della finanza ...