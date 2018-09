Piazza Affari | brusca correzione per Safilo

Piazza Affari in parità : bancari in recupero - bene STM - netto calo per Saipem. FTSE MIB +0 - 03% : Il presidente turco Recep Erdogan aveva invece chiesto alla banca centrale un abbassamento dei tassi sostenendo che un elevato costo del denaro potesse danneggiare l'economia nazionale. La decisione ...

Il comparto alimentare a Piazza Affari procede in rosso - -1 - 81% - - giornata da dimenticare per Campari : Teleborsa, - Segno meno per l'indice del settore alimentare italiano a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 86.

Borse caute in attesa della Bce. E a Piazza Affari torna il balletto dello spread : Milano. “La riunione della Bce dovrebbe rivelarsi interlocutoria. Le nuove stime dello staff confermeranno probabilmente lo scenario di espansione moderata e graduale aumento dei prezzi, con marginali revisioni al ribasso alle stime di crescita 2018-2019. Il Quantitative easing è storia, il focus or

In evidenza Mondo TV sul listino di Piazza Affari : Brilla il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che passa di mano con un aumento del 2,34%. Il trend di Mondo TV mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . ...

Piazza Affari : luce verde per Eurotech : Grande giornata per Eurotech , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,45%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Molmed : Ottima performance per la società di biotecnologie , che scambia in rialzo del 3,41%. Lo scenario su base settimanale di Molmed rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Piazza Affari : in rally STMicroelectronics : Seduta decisamente positiva per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che tratta in rialzo del 2,82%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Piquadro : Si muove in profondo rosso il produttore italiano di pelletteria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World ...

Piazza Affari riceverà nuova linfa rialzista dalla BCE? : Da seguire come sempre la conferenza stampa del presidente Mario Draghi, per cogliere indicazioni sulle prossime mosse in materia di politica monetaria. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari A ...

Borsa : Europa chiude in rialzo - a Piazza Affari - +0 - 5% - corrono Fca e Ferrari : In serata, inoltre, verra' diffuso il Beige Book, il rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia Usa, che sara' sotto la lente del Fomc per le decisioni di politica monetaria A Piazza ...

Borse - Piazza Affari in rialzo : cresce attesa per la BCE : Le terza seduta della settimana si chiude con un +0,5% per Milano. Tra i migliori della giornata il titolo Salvatore...

Piazza Affari recupera nel finale : FCA sugli scudi - male STM. FTSE MIB +0 - 52% : I titoli di Stato tricolori sono stati penalizzati dalle ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla riduzione delle tasse, e del vicepremier Matteo Salvini, sul calo dell'...