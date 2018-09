Pianeta Terra : una nuova teoria sull’origine dell’acqua sul nostro pianeta : L’acqua è un costituente fondamentale della Terra e copre oltre due terzi della superficie del nostro pianeta. Finora – riporta Global Science – diversi studi hanno cercato di svelare la sua vera e ‘misteriosa’ origine. Una serie di analisi basate su calcoli e simulazioni, condotte da un team di scienziati provenienti da Paesi Bassi, Germania e Regno Unito, suggerisce che l’acqua sarebbe derivata da granelli di ...

Asteroide pronto a sfiorare la Terra / Il 9 settembre sarà più vicino al nostro Pianeta della Luna : Un Asteroide il 9 settembre sfiorerà la Terra. Pare che questo sarà più vicino della Luna al nostro pianeta e dunque visibile anche a occhio nudo. Potremo osservarlo dall'Italia.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Scienza - Zichichi : ci sono “72 Emergenze Planetarie di cui si parla poco” - “pericoli sul futuro del Pianeta Terra” : Cento scienziati, provenienti da quaranta Nazioni, da domani, partecipano alla 51ª sessione dei Seminari internazionali di Erice sulle Emergenze Planetarie, presso l’aula “Dirac” del Centro di cultura scientifica “Ettore Majorana”. “Il ruolo che riuscirà ad avere la Scienza nel Terzo Millennio – ha detto il presidente dei Seminari, professore Antonino Zichichi – sarà determinante per affrontare e risolvere le 72 Emergenze Planetarie di cui ...

Pianeta Terra : gli incendi dell’era pre-industriale hanno avuto un grosso impatto sul clima : Nei secoli scorsi il fuoco ha raffreddato il nostro Pianeta: sembra un controsenso, eppure è esattamente quanto sostiene un nuovo studio coordinato dall’Università di Leeds: secondo gli scienziati, le particelle rilasciate nell’atmosfera durante gli incendi nell’era pre-industriale avrebbero provocato una diminuzione della temperatura terrestre del tutto sottostimata in precedenza, ma fondamentale per comprendere l’attuale clima sul nostro ...

Un mucchietto di biomassa - noi - spadroneggia sulla Terra. E modifica il Pianeta a proprio piacimento : Probabilmente molto pochi, visto che, intervistati dai ricercatori che hanno approntato lo studio, anche fior di etologi e docenti di tutto il mondo hanno sbagliato. A un profano forse sarebbe venuto ...

Clima - il Pianeta Terra a rischio : potrebbe diventare una “serra” : L’argomento Clima e cambiamento Climatico continuano a preoccupare gli esperti. Un nuovo studio, pubblicato da un gruppo internazionale di scienziati sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) spiega come mantenere il riscaldamento globale entro 1,5-2 gradi potrebbe essere più complesso del previsto. La ricerca dimostra che, anche se vengono rispettate le riduzioni delle emissioni come previsto dall’accordo di ...

L’affaire Benalla riporta Giove-Macron sul Pianeta Terra : Il primo grande test della presidenza Macron avrebbe dovuto essere sulle sue riforme, l’economia francese, l’Europa o i suoi rapporti con Trump. Invece, 14 mesi dopo la vittoria elettorale, l’esame è arrivato da una direzione inattesa: Alexandre Benalla, una delle sue guardie del corpo, è stato ripreso mentre, vestito da poliziotto senza esserne autorizzato, malmenava due manifestanti di sinistra durante il ...

Marte alla minima distanza dalla Terra - il 27 luglio il Pianeta rosso sarà ben visibile al tramonto : La notte del 27 luglio ha accompagnato la Luna durante l'eclissi del secolo. Il 31 Marte dà di nuovo appuntamento ad astronomi e appassionati: raggiungerà infatti la distanza minima dalla Terra, pari a 57.590.630 chilometri. Era dal 2003 che non si avvicinava così tanto. Per il prossimo incontro ravvicinato bisognerà aspettare il 6 ottobre 2020.Il pianeta rosso sarà ben visibile a partire dal ...

Overshoot Day - il 1° agosto avremo finito le risorse naturali della Terra : la Fondazione BCFN lancia la sua ricetta per salvare il Pianeta : 5 giorni. Tanto manca al 1° agosto, data in cui avremo consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di “rigenerare” in 1 anno. Si chiama Earth Overshoot Day ed è la data oltre la quale utilizzeremo risorse che il nostro pianeta non sarà più in grado di rigenerare. Un fenomeno drammatico che ogni anno si ripete, ma sempre con alcuni giorni d’anticipo: in poco meno di 50 anni l’Overshoot Day è passato dal ricorrere il 29 dicembre, ...