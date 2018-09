Perugia | cartomante denunciata | 4 mln nascosti al fisco Versamenti fino a 300mila euro

Perugia - cartomante nasconde al fisco 4 milioni/ Ultime notizie : fatture e malefici a chi non voleva pagare : Una donna che si spacciava per cartomante in quattro anni di attività aveva accumulato 4 milioni di euro in nero senza denunciarli al fisco, è stata denunciata anche per truffa(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:18:00 GMT)

Perugia - denunciata una cartomante : ha incassato 4 milioni in nero in 4 anni : Secondo la Guardia di Finanza di Perugia la cartomante disponeva di una "vera e propria organizzazione imprenditoriale" con base nel capoluogo umbro. Tra i casi al centro dell'indagine quello di un uomo afflitto da problemi sentimentali che è arrivato a darle oltre 240.000 euro. denunciata per evasione fiscale e truffa.Continua a leggere

Oltre 4 milioni di euro in nero : denunciata cartomante a Perugia - : La "veggente" pubblicizzava la propria attività su note riviste nazionali ed emittenti televisive e gestiva società di call center che impiegavano una decina di operatori

