Perché sulla legge sul copyright Di Maio ha preso un’altra bufala

Arriva il taglio delle accise sulla benzina : Perché e quanto le paghiamo : Il governo ha annunciato che è pronta una legge per tagliare le accise sulla benzina. Ma cosa sono le accise e quanto paghiamo di accise, per esempio, per un litro di carburante? Cerchiamo di capire quando sono state introdotte queste imposte indirette e quanto incidono sul bilancio dello Stato.Continua a leggere

Perché quella di Luigi Di Maio su Matera non è un gaffe sulla geografia : Luigi Di Maio è al centro della polemica per la conversazione in cui chiede a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, cosa stia facendo per Matera. quella di Di Maio, in realtà, non sembra essere una gaffe geografica, ma una domanda sugli investimenti che la regione - confinante con la Basilicata - sta mettendo in campo in vista del 2019, quando Matera sarà capitale europea della cultura.Continua a leggere

Napolimania : basta porcate sulla pelle dei tifosi - anche Perché le curve sono pericolose per tutti : ... 'Ad oggi nessuno ci ha contattato, come non era stato fatto per il Milan', dimostra che lo stadio sta solo diventando questione politica tra amministratori pubblici e De Laurentiis. IL BUON SENSO - ...

Perché Italia e Francia litigano sulla Libia : Sostengono due schieramenti diversi, nonostante i goffi tentativi di salvare le apparenze, e hanno interessi economici contrastanti The post Perché Italia e Francia litigano sulla Libia appeared first on Il Post.

Avanti tutta sulla Difesa europea. Angelo Tofalo spiega Perché - e come - : perché non ripartire proprio da qui? dalla scienza, dalla tecnologia, dal know how, dall'industria e dalla Difesa? Eviterò di entrare nel merito della discussione di un esercito europeo, delle ...

Sulla mia pelle : Perché il caso Cucchi ha un valore universale : Il cast di Sulla mia pelle è visibilmente emozionato. E anche il pubblico dei giornalisti che ha appena lasciato la sala dell’anteprima del progetto che apre la sezione Orizzonti di Venezia 75. No, non è perché è sopraffatto dalle immagini forti. Il film sul caso Cucchi, anzi, si imprime dentro senza mostrare mai direttamente la violenza agita: rigoroso, rispettoso, documentato, equilibrato riesce comunque a renderla percepibile con la sola ...

Perché i dati sulla fiducia dei consumatori sono il primo segnale di fine della luna di miele : Roma. Ad agosto è peggiorato il clima di fiducia sia dei consumatori italiani sia delle imprese, un allineamento abbastanza raro dalla fine della crisi mondiale e che inverte una tendenza di mesi (con una eccezione significativa che vedremo). L’indice di fiducia delle famiglie riguardo ai consumi

Inter - Thohir : "Ecco perchè ho venduto a Suning"/ Rivelazione del tycoon sulla cessione del club ai cinesi : Inter, Thohir: "Ecco perchè ho venduto a Suning". Ultime notizie, Rivelazione del tycoon sulla cessione del club ai cinesi, giunta lo scorso 6 giugno 2016(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:05:00 GMT)

“Ecco Perché si è ritirata”. Mina - dopo 40 anni arriva la triste verità sulla cantante : Per anni, il motivo del suo ritiro, è stato oggetto di discussioni, chiacchiere e illazioni. Il suo ultimo concerto risale al 23 agosto del 1978, a Bussoladomani di Viareggio ma Mina resta ancora nel cuore degli italiani che oggi hanno finalmente una ‘ragione’ per quell’addio improvviso. Non fu per timidezza. Piuttosto per una brutta broncopolmonite virale. Per questa malattia la cantante, riporta la Stampa, il suo ultimo concerto fu 40 anni fa ...

L'incubo del partito Democratico sulla profezia di Trump : Perché rischiano di sparire : La sua battuta sulla possibile "ondata rossa", il rosso e' il colore del GOP nella politica USA, mentre il blu e' quello dei DEM, era diretta a contrastare la "previsione" della "ondata blu", data ...

Fabrizio Corona torna a parlare di Silvia Provvedi - il retroscena sulla fine del loro amore : “vi spiego perchè è finita” : Fabrizio Corona spiega i motivi dell’addio a Silvia Provvedi, l’ex re dei paparazzi racconta i motivi che l’hanno spinto a lasciare la cantante modenese Fabrizio Corona, attualmente in vacanza in Salento con l’ex moglie Nina Moric ed il figlio Carlos, torna a parlare dell’ex fidanzata Silvia Provvedi. La loro storia d’amore, finita poco tempo fa, è terminata in maniera repentina e in molti si sono ...

Silicon Valley - come e Perché la California sulla privacy picchierà su Google - Facebook e Twitter : Vittoria su Google e Facebook La riforma entrerà in vigore solo nel 2020 ma intanto 'Abbiamo vinto sulle aziende più ricche e potenti che il mondo abbia mi conosciuto', scrive il gruppo Caprivacy che ...

DJ Koh su Galaxy Note 9 : “Venderà più di Note 8 - e sulla batteria vi spiego Perché stare tranquilli” : 2017, 3300 mAh. 2018, 4000 mAh. Note 9 ha la batteria più capace mai vista su un Galaxy. Non è che i progettisti hanno abbassato la guardia? L'articolo DJ Koh su Galaxy Note 9: “Venderà più di Note 8, e sulla batteria vi spiego perché stare tranquilli” proviene da TuttoAndroid.

Bebo Storti bloccato da Facebook per foto di Hitler : "Era ironia sulla Lega. Perché me e non CasaPound"? : La spiegazione data dal social: "Non rispetta le nostre politiche". L'appello Non so se qualcuno della Lega che non sapeva come fermarmi mi abbia segnalato o se sia stata una scelta di quelli di Facebook che non bloccano i razzisti veri, ma hanno scambiato il mio post per un...