Perché i pm cercano i soldi della Lega in Lussemburgo

agi

: RT @Ingestibile79: Scusate una cosa: ma perché ogni volta che cercano dei fondi neri, dei soldi occultati vanno a cercarli in Lussemburgo?… - 000Salvatore : RT @Ingestibile79: Scusate una cosa: ma perché ogni volta che cercano dei fondi neri, dei soldi occultati vanno a cercarli in Lussemburgo?… - tittalam : RT @Ingestibile79: Scusate una cosa: ma perché ogni volta che cercano dei fondi neri, dei soldi occultati vanno a cercarli in Lussemburgo?… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Ha portato inla pista seguita dai pm di Genova a caccia dei 49 milioni che la, quando era guidata da Umberto Bossi, aveva ottenuto come rimborsi elettorali illeciti nel periodo dal 2008 al 2010.che spetta però all'attuale gestione del Carroccio tirare fuori, magari a rate, per evitare che il partito sia costretto a chiudere i battenti (c'è una trattativa in corso su questo fronte). "Noi non ne sappiamo niente. Se trovano qualcosa, sarà una curiosità anche per noi. Anon ci sono stato in vita mia", ha detto oggi ai cronisti il numero due di via Bellerio, Giancarlo Giorgetti, in merito alle notizie apparse oggi sulla stampa, secondo cui la trasferta degli inquirenti nel Granducato, che ha accettato la rogatoria, avrebbe confermato l'ipotesi investigativa di partenza: in un fondo ...