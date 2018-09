Per TIM arriva una nuova diffida da AGCOM

Rete4 completamente rinnovata dopo 19 anni : attualità e informazione ma non solo. Pier Silvio Berlusconi : “SPero di avere il documentario di Renzi - lo stimo” : La nuova Rete 4 ha preso ufficialmente il via con l’arrivo del nuovo logo, dopo diciannove anni, nel corso di “Stasera Italia“. Proprio il programma condotto da Barbara Palombelli è partito con un sorprendente testa a testa prima con “In Onda” e poi con “Otto e mezzo”, riuscendo in alcuni giorni a spuntarla nella sfida auditel. “Vincere o perdere non è un concetto che voglio far passare, la gara la ...

Fondi - oPerazione antimafia nel mercato ortofrutticolo : sei Persone gli arresti : Minacce, intimidazioni e un giro di affari sporchi che ruotava attorno al mercato ortofrutticolo di Fondi, in provincia di Latina. Sei persone sono state arrestate tra Terracina, la stessa Fondi e Mondragone, in provincia di Caserta, e due sono ancora ricercate, con accuse che vanno dai reati di estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, impiego di denaro di provenienza illecita, al trasferimento fraudolento di valori, ...

Accoltella 32enne poi scappa in Spagna : preso Per amore/ Ultime notizie - era tornato Per la fidanzata : Accoltella 32enne poi scappa in Spagna: preso per amore. Ultime notizie, era tornato in Italia per trovare la fidanzata, ma ad accoglierlo vi era la polizia(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:12:00 GMT)

La Settimana della moda di New York sarà ricordata Per Rihanna : La sfilata di Savage X Fenty, il suo marchio di intimo, è stata una celebrazione della bellezza femminile, tra modelle grasse, nere e incinte The post La Settimana della moda di New York sarà ricordata per Rihanna appeared first on Il Post.

Bce verso un taglio alle stime di crescita. Attesa Per la stretta sui tassi in Turchia : ... chiamato oggi ad annunciare un probabile e leggero taglio alle stime di crescita dell'Eurozona e contemporaneamente a ribadire che l'economia è tanto solida da confermare la scaletta per lo ...

TIM ripropone una serie di offerte oPerator attack a partire da 7 euro al mese : Da alcuni giorni TIM sta riproponendo alcune offerte di tipo operator attack, con prezzi che partono da 7 euro al mese e un bundle dati che può arrivare a 50 GB. L'articolo TIM ripropone una serie di offerte operator attack a partire da 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Chi l'ha visto - la storia di Magda scomparsa a 16 anni da ImPeria - Ultime Notizie Flash : Chi l'ha visto, la storia di Magda scomparsa a 16 anni da Imperia . Ecco le Ultime Notizie dal programma di Rai 3

Vuelta 2018 – Percorso - altimetria e favoriti della 18ª tappa da Ejea de los Caballeros a Lleida : La Vuelta di Spagna 2018 entra nel vivo: quest’oggi la 18ª tappa, 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida, con i velocisti a farla da padrone: Percorso, altimetria e favoriti della frazione odierna Il weekend si avvicina e la Vuelta di Spagna 2018 entra nelle sue fasi finali, quelle più calde. Quest’oggi va in scena la 18ª tappa della grande corsa iberica, con 186 km che si snodano sul tracciato che unisce Ejea de los Caballeros e ...

Calo termico - ma nel fine settimana ritorna l'anticiclone con rialzo delle temPerature fino ai 30° : Roma - Anticiclone africano ancora in auge sull'Italia ma nell'arco delle prossime 24-48 ore un impulso di correnti più fresche di matrice atlantica attraverserà il Paese da Nord a Sud portando qualche temporale e un Calo termico (qui maggiori dettagli). Nulla di particolarmente incisivo soprattutto perché la perturbazione in arrivo non aprirà la strada ai primi fronti perturbati autunnali, al suo seguito infatti ...

DIRETTIVA COPYRIGHT APPROVATA DAL PARLAMENTO UE/ Ultime notizie - gli editori “Per gli utenti non cambia nulla" : COPYRIGHT, Ue approva DIRETTIVA sul diritto d'autore: cosa prevede la legge e cosa accade a Facebook e Google. Le Ultime notizie sulla riforma: rivoluzionato testo originario(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 08:35:00 GMT)

DECRETO GENOVA OGGI IN CDM - PONTE A FINCANTIERI/ Ultime notizie : SuPercommissario e sgravi fiscali : DECRETO GENOVA OGGI in Cdm, PONTE a FINCANTIERI. Ultime notizie: Supercommissario, zona franca, e 95 milioni di euro di sgravi fiscali. Giornata importante per il futuro genovese(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 08:12:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (giovedì 13 settembre) : orario d’inizio - Percorso - altimetria e tv : oggi, giovedì 13 settembre, andrà in scena la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ejea de los Caballeros a Lleida, nel complesso 186,1 km. Frazione quasi interamente pianeggiante, priva di punti in palio in ottica classifica scalatori, soltanto qualche brevissimo strappo che non viene nemmeno contato come GPM. Spazio dunque ai velocisti rimasti in corsa nell’ultima settimana, potrebbe rinnovarsi il duello tra Elia Viviani e ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : decreto milleproroghe - pasticcio Per il Governo Lega-M5S (13 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, pasticcio sul decreto milleproroghe. La Lega di Serie A concede deroga alla Fiorentina per la fascia da Capitano di Astori (13 settembre 2018)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Incidente A8 - Barbara Fettolini morta Per proteggere figlie/ Ultime notizie - ferito l'uomo che l'ha investita : Maxi Incidente in A8 a Rho Fiera Milano: mamma 38enne travolta e uccisa mentre tentava di mettere in figli in salvo. Ferita una 30enne, ha perso la gamba: la dinamica assurda(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 00:04:00 GMT)