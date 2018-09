Per Bethesda Wolfenstein 3 si farà sicuramente | ci sono possibilità anche per Dishonored 3

Bethesda e War Child UK insieme Per un concerto di beneficenza : L'importante organizzazione di beneficenza War Child UK, in collaborazione con Bethesda Softworks e Metropolis Music è lieta di annunciare l'evento War Child UK presenta Bethesda Game Studios in concerto, una serata dedicata alla musica dal vivo tratta dai titoli del pluripremiato sviluppatore presso il London Eventim Apollo di Hammersmith sabato 3 novembre.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Come parte della campagna di raccolta fondi ...

RAGE 2 Per Switch? Bethesda ha ancora dei dubbi : Bethesda sembra essere molto attiva nel supportare Nintendo Switch. Con Doom, Wolfenstein 2 e, più recentemente, Doom Eternal, hanno mostrato un impegno per la console ibrida che è raro tra gli altri editori AAA. L'unico gioco che non è stato annunciato per Switch è RAGE 2, e alla Gamescom 2018 di Colonia, in Germania, Dualshockers ha tentato di capire se il gioco arriverà mai sull'ibrida.Lo studio director di id Software, Tim Willits, ha ...

Fallout 76 Per PC compare sul Windows Store : nessuna esclusività Per Bethesda.net? : Nel corso delle ultime settimane, Bethesda si era prodigata a sottolineare a più riprese che Fallout 76 su PC non sarebbe arrivato su Steam né su altre piattaforme di distribuzione, rimanendo a tempo indeterminato una esclusiva per il launcher proprietario del publisher, Bethesda.net.Forse proprio per le decise dichiarazioni di Bethesda, siamo rimasti piuttosto sorpresi di apprendere via Wccftech che il gioco è comparso oggi sul Windows Store, ...

TES Legends : Per Bethesda il cross-play è un fattore critico : Bethesda continua a tenere la linea adottata negli scorsi giorni per la questione relativa a TES Legends e il cross-play, definendola una questione di importanza critica.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il senior vice president of marketing and communication di Bethesda, Pete Hines ha così dichiarato durante un'intervista:"Riguardo Fallout 76, certo, sarebbe bello se potessi giocare sulla mia Xbox insieme a mio figlio da PC, ma se ...

Quake Champions : gli sviluppatori potrebbero aggiungere mappe e Personaggi di altri titoli Bethesda : Bethesda potrebbe portare altri personaggi delle sue IP nel free-to-play Quake Champions.Come riporta Gamingbolt, il Community Developer di id Joshua Boyle lo ha confermato in un'intervista:"Non appena ho cominciato a lavorare al progetto ho pensato, lo stiamo facendo bene? E' qualcosa che in qualche modo non è mai stato fatto in un FPS e abbiamo ampio spazio di manovra."Read more…

Bethesda aumenta la pressione su Sony Per il cross-play tra console : Il principale portavoce di Bethesda Softworks ha rilasciato recentemente un commento molto esplicito a Game Informer: le piattaforme che non consentono il cross-play potrebbero essere tagliate fuori dal lancio di The Elder Scrolls: Legends alla fine di quest'anno. Sebbene Pete Hines non nominasse specificamente PlayStation, Sony o PlayStation 4, non c'è altra console che possa ostacolare il gioco multipiattaforma.Come riporta Polygon, al ...

RAGE 2 e DOOM Eternal arriveranno anche su Steam? Bethesda lascia aPerto uno spiraglio : RAGE 2 e DOOM Eternal sono stati assoluti protagonisti al QuakeCon 2018. Dall'evento sono arrivate numerose interessanti notizie per i due attesi giochi e, ora, sappiamo che RAGE 2 non avrà componenti multiplayer e siamo stati in grado di vedere e scoprire lo spettacolare gameplay di DOOM Eternal.Tuttavia, gli utenti PC continuano a chiedersi se i due giochi arriveranno solamente attraverso il client Bethesda.net, come accadrà per Fallout 76. ...

Bethesda svela i piani Per il QuakeCon 2018 : DOOM Eternal - Fallout 76 e RAGE 2 tra i protagonisti : Con il QuakeCon 2018 che si avvicina rapidamente (dal 9 al 12 agosto), Bethesda ha deciso di rivelare maggiori dettagli su cosa possono aspettarsi i giocatori che parteciperanno alla conferenza e quelli che assisteranno all'evento da casa.Come riporta Dualshockers, venerdì 10 agosto l'evento principale di QuakeCon presenterà aggiornamenti su Quake Champions, RAGE 2 e The Elder Scrolls Online. Inoltre, Marty Stratton e Hugo Martin di id Software, ...

Bethesda ha ammesso di essere un pò ansiosa Per la svolta multiplayer : Fallout 76 rappresenta il primo titolo incentrato sul multigiocatore proposto da Bethesda e dalla serie Fallout. Nel corso degli anni tutti i vari capitoli sono stati contraddistinti da una solida componente singleplayer e questo cambio di rotta può (giustamente) non venir visto di buon occhio dai fan.Come riporta WCCFTECH, anche Bethesda sa perfettamente che la strada da essa intrapresa è molto rischiosa, ma contemporaneamente parla di un'idea ...

Bethesda mette le mani avanti : Fallout 76 non sarà un gioco Perfetto alla sua uscita : Fallout 76 è un gioco che si preannuncia come rivoluzionario per la famosa serie targata Bethesda per molteplici motivi. La saga, arrivata ormai a Fallout 4, è diventata famosa per aver proposto ai giocatori un'esperienza fortemente basata sul single player, al contrario con il prossimo episodio in uscita il 14 novembre su PS4, Xbox One e PC, l'avventura si sposterà sull'online. Fallout 76 è un gioco completamente online I fan storici della ...

Fallout 76 non sarà Perfetto al lancio : Bethesda spiazza i fan : Cresce l'attesa per la beta di Fallout 76, il nuovo capitolo della saga curata dai ragazzi di Bethesda, che rappresenta un vero e proprio primato per la serie: sarà infatti il primo capitolo del brand votato in maniera esclusiva all'online, un fattore che non ha mancato di suscitare perplessità e polemiche tra i fan più irriducibili. Con l'uscita che è stata già fissata per il prossimo autunno inoltrato, negli studi di Bethesda procedono ...