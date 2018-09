Pensioni | Lega vuole Quota100 a 62 anni | allo studio i 41 e 6 mesi ma non subito

Riforma Pensioni - quota 100 verso uno sdoppiamento : Lega rilancia per il 2021 : La quota 100 perfetta, come è stata ribattezzata dal Corriere della Sera. Dopo l'annuncio di Salvini su quota 100 a 62 anni [VIDEO], arrivano importanti novita' sul tema della Riforma pensioni. Infatti, il progetto della Lega sulla pensione anticipata non si fermerebbe a 62 anni e 38 di contributi, ma prevede l'uscita a 60 anni entro il 2021. La legge di Bilancio per il prossimo anno, dunque, ospiterebbe soltanto una forma iniziale e non ...

SALVINI - Pensioni : QUOTA 100 A 62 ANNI/ Ultime notizie - la Lega “Non accettiamo compromessi al ribasso” : SALVINI “PENSIONI a QUOTA 100 e al massimo a 62 ANNI”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi". Un messaggio subito agli italiani. E’ questa la missione del ministro dell’interno, Matteo SALVINI, e della Lega, in vista della prima manovra finanziaria del nuovo governo giallo-verde. Obiettivo, modificare la tanto agognata legge Fornero, ...

Manovra - per Lega priorità Pensioni - lavoro - pace fisco - flat tax : Roma, 11 set., askanews, - Si è concluso da pochi minuti il secondo incontro della Lega sui temi economici in vista del varo della Manovra. La riunione, durata circa due ore, 'è stata positiva e ...

Pensioni : Quota 100 a partire dai 64 anni e sconti per i precoci secondo esperto Lega : "In pensione con il meccanismo di Quota 100, ma a partire dai 64 anni di età anagrafica", a spiegarlo è l'esperto di previdenza della Lega Alberto Brambilla. secondo l'economista, infatti, Quota 100 sarà una misura utile per garantire una maggiore flessibilità in uscita ma nello stesso tempo dovranno essere riconosciuti alcuni sconti alle lavoratrici e alla categoria dei lavoratori precoci. Stando quanto riportato da "Panorama", il consulente ...

Pensioni - vertice Lega per Quota100 senza vincoli : Di Maio ridà speranza ai precoci : Il dibattito politico sul tema Pensioni entra nel vivo con la definizione della NaDef, la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, vale a dire il principale strumento programmatico riguardante la strategia economica nel medio termine. A questo proposito, il quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore' sottolinea come nella giornata di oggi, martedì 11 settembre, sia in programma un nuovo vertice della Lega per la definizione delle ...

Manovra - Pensioni nel mirino. Ma è scontro tra Lega e M5S : Sulle pensioni è scontro tra Lega e Cinque Stelle. E non tra sottosegretari e sherpa dei due partiti, ma ai vertici della piramide. Salvini e Di Maio, che giurano di lavorare bene l"uno a fianco all"altro, sono però lontani dal trovare un accordo sugli assegni pensionistici.Certo, entrambi hanno in mente di tagliare le cosiddette "pensioni d"oro". Lo hanno scritto nel contratto che Lega i due partiti a Palazzo Chigi. Ma è sulla soglia sopra cui ...

Pensioni - Governo pensa a Quota 100 'light' - Cesare Damiano : 'Lega zitta' : Le dichiarazioni rilasciate al quotidiano 'Il Sole 24 ore' dal vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito all'introduzione di Quota 100 per tutti, senza paletti, nella prossima Legge di Bilancio 2019 hanno suscitato le reazioni da parte delle forze politiche dell'opposizione, in particolar modo dell'esponente del Partito Democratico, Cesare Damiano. Pensioni, Damiano: 'La Lega sta zitta sulla cancellazione della Legge ...

Pensioni - reddito di cittadinanza e flat tax : su cosa tratteranno "a oltranza" Lega e M5S : reddito di cittadinanza e flat tax "sono prioritari, si partirà con meccanismi graduali" assicura Conte. Capitolo Pensioni...