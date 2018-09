Pensioni e LdiB2019 | verso Q100 62+38 | ma resta il problema delle coperture

Pensioni e LdiB2019 : i dubbi sulla possibile fine dell'APE sociale : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 29 agosto 2018 vedono arrivare nuove richieste di chiarimento dalla maggioranza al Governo in merito alle reali intenzioni sul superamento della legge Fornero [VIDEO]. In particolare, si chiede di definire i criteri della quota 100 nel caso in cui venisse inserita nella LdB2019 e di spiegare se si ritiene di prorogare l'APE sociale in scadenza alla fine dell'anno. Nel frattempo dai gruppi Facebook emerge ...

Pensioni in LdiB2019 : nuova ipotesi quota 100 modulare - mentre persiste il rischio spread : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 agosto 2018 vedono emergere una nuova ipotesi di rimodulazione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato in arrivo all'interno della legge di bilancio 2019 [VIDEO] che dovrebbe consentire la quiescenza attraverso l'unione dell'eta' anagrafica e dell'anzianita' contributiva. Nel frattempo continua però a crescere anche la preoccupazione sull'andamento dei conti pubblici, dopo che ...

Pensioni e LdiB2019 : per i sindacati indicazioni sconfortanti su Quota 100 e legge Fornero : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 17 agosto 2018 vedono emergere la preoccupazione dei sindacati in merito alle opzioni di flessibilizzazione del sistema previdenziale [VIDEO] che il Governo scegliera' di inserire nella legge di bilancio 2019. L'Anief, in particolare, ha sottolineato le recenti indicazioni sulla Quota 100 dai 64 anni come sconfortante, non ritenendola sufficiente per gli obiettivi indicati nel contratto di Governo. ...