Pensione a 62 anni con “quota 100” | come funziona la proposta di Matteo Salvini

Porta a Porta - il leader leghista : 'Ho chiesto la Pensione anticipata dai 62 anni' : Continua a tener banco sui principali media la riforma delle Pensioni: il vicepremier Matteo Salvini ieri sera a Porta a Porta ha parlato a tutto spiano di misure di uscita anticipata, rassicurando tutti i lavoratori sintonizzati, che da tempo attendevano conferme sulle intenzioni di abolizione della Legge Fornero da parte dell'esecutivo. Quota 100 e quota 41,5 sono allo studio dei tecnici [VIDEO] - rassicura Salvini - e si stanno studiando i ...

Salvini : "In Pensione con quota 100 a 62 anni" : Il vicepremier ribadisce l'obiettivo di "superare la Legge Fornero" e annuncia una pace fiscale che produrrà fino a 20 miliardi di euro ma anche l'altro vicepremier porta pressione a Tria evocando la crisi di governo se non ci saranno stanziamenti per il cavallo di battaglia dei 5stelle

Salvini : in Pensione a quota 100 a 62 anni. Tria : tasse - sì al taglio dell'Irpef : La cautela è d’obbligo. Ma il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non rinuncia a dire che nella legge di Bilancio potrebbe entrare il taglio dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. «Ci sono allo studio diversi provvedimenti e si discute cosa fare prima». Il titolare di Via XX Settembre indica le possibili mosse in vista della manovra. L’obiettivo è un «allargamento della platea dei vantaggi, di aliquote e di semplificazione. Sui ...

Pensione - ecco il piano di Salvini : si va a 62 anni con quota 100 : "Non accettiamo compromessi al ribasso sulle pensioni". All'incontro di ieri con gli sherpa economici della Lega, Matteo Salvini ha indicato la strada da percorrere nella compilazione della legge di Bilancio. Già al vertice tra i big del Carroccio, a cui il segretario non era presente, era stato tracciato il percorso su "quota 100". "Gli imprenditori - ha spiegato il vicepremier dal salotto di Porta a porta - mi chiedono di rivedere la legge ...

Il piano della Lega : in Pensione a 60 anni entro il 2021. Cedolare secca - al 21% - anche per i negozi : In pensione a 62 anni già dal 2019, per scendere progressivamente e arrivare nel 2021 alla «quota 100 perfetta», come la chiamano i consiglieri di Matteo Salvini: 60 anni d'età e 40 di contributi ...

