Pedofilia | le colpe di papa Francesco

Sulla Pedofilia "basta omissioni - denunciare". Papa Francesco ammette le colpe della Chiesa : "Vergogna e pentimento" : "Vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale" e basta omissioni, ora si deve passare alla denuncia. Così Papa Francesco in una 'Lettera al Popolo di Dio' parla dello scandalo della pedofilia da parte del clero, aggiungendo che "ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo ...