: LA DATA DEL 4 MARZO NON PORTA BENE ALLA FAMIGLIA #Renzi .?? Tiziano Renzi e la moglie genitori dell'ex premier sono… - SVignaroli : LA DATA DEL 4 MARZO NON PORTA BENE ALLA FAMIGLIA #Renzi .?? Tiziano Renzi e la moglie genitori dell'ex premier sono… - Capezzone : Ottima ripartenza @StaseraItalia, formula per capire e ragionare. Bene #Palombelli che si è data l’obiettivo di coi… - CyberNewsH24 : #Pd,Renzi:data congresso e poi candidato -

"Non si libereranno di me: è riferito a chi dentro la maggioranza di governo pensa che il Pd eè morto. Non si libereranno di me e di noi". Cosìa Circo Massimo, su Radio Capital. "Rinviare il? Tecnicamente è una barzelletta". Comunque sulla"decide Martina", sottolinea. Poi "faremo le proposte perché ci sia uno una candi"."Ovviamente sarò in piazza il 30 settembre, spero che nel Pd continui questa voglia di farsi sentire. Basta con la rassegnazione". E "basta polemiche interne", conclude.(Di giovedì 13 settembre 2018)