Pd | Martina | partito non si comanda | si guida

Pd - Boschi : “Serve un congresso - Martina guida il partito perché era vicesegretario” : Maurizio Martina “ guida il partito perché era il vicesegretario” in quel momento, quando “l’assemblea ha fatto una scelta”. Maria Elena Boschi torna a parlare, ora da semplice parlamentare, e se gli attacchi sono tutti per Matteo Salvini e il governo M5s-Lega, le sue frasi non rasserenano l’ambiente interno al partito democratico. “Noi un congresso lo dobbiamo fare sul serio”, dice Boschi nella sua ...

Scontro Renzi- Martina verso Congresso Pd/ Video Calenda “finta tregua in Assemblea - partito in crisi puberale” : Caos Pd dopo l' Assemblea : Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:10:00 GMT)

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -