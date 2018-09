Passa la linea Salvini anche sui francobolli?

huffingtonpost

(Di giovedì 13 settembre 2018) Scompare nell'aggiornamento del programma filatelico 2018 il francobollo che era stato inizialmente programmato per celebrare la "Porta d'Europa", il monumento realizzato da Mimmo Paladino a Lampedusa per ricordare i migranti morti in mare. Poste Italiane ha diffuso l'aggiornamento periodico al programma di emissione di carte valori postali: il numero complessivo di emissioni è rimasto invariato, ma non comprende più il francobollo per Lampedusa.Una decisione che si inserisce in un contesto politico che ha visto mutare profondamente l'approccio italiano rispetto alle migrazioni con l'ascesa del nuovo Governo. Inevitabile domandarsi se ladi Matteo, quella dei porti chiusi e dei respingimenti, abbia influitonel programma di emissioni filateliche di Poste Italiane. Interpellata, l'azienda rammenta che in base all'articolo 7 del Contratto di Programma ...