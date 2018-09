Partono i controlli biometrici per gli statali | impronte digitali e osservazione

ilgiornale

(Di giovedì 13 settembre 2018) "Abbiamo lavorato oggi al consiglio dei ministri e adottato un disegno di legge sulla Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri prima di lasciare la parola al ministro Giulia Bongiorno per i dettagli.Il provvedimento, spiega il ministro, "nasce con l'esigenza di dare una effettiva semplificazione alla pa in un'epoca di trasformazione digitale. Da anni se ne parla, ma restano sempre sulla carta". La Bongiorno precisa che l"idea "è quella di lavorare sulle procedure concrete per rendere più efficiente la pubblica amministrazione" e capace di "cominciare a correre". È per questo che è stato chiamato "ddl concretezza". L"intenzione è quella di creare "un nucleo concretezza" che, in collaborazione con l'Ispettorato della funzione pubblica, aiuti le ...