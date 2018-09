ilsole24ore

: Parole «dannose» e spread, il costo per famiglie e imprese - sole24ore : Parole «dannose» e spread, il costo per famiglie e imprese - fpadovan : Parole «dannose» e spread, il costo per famiglie e imprese - Arge27Marco : RT @FabioCosta_USA: @mgmaglie @TgLa7 Le parole di Draghi certificano che la UE e la BCE sono dannose e pericolose per le nazioni europee. U… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Agosto è stato un mese nero per Piazza Affari e per i BTp. Le dichiarazioni contradditorie dei politici hanno aumentato la volatilità, generando, come sottolinea Draghi, «danni» finanziari...