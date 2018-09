: L'incontro. #scuola Il #Papa ai genitori: rilanciare l'alleanza educativa con gli insegnanti - Avvenire_Nei : L'incontro. #scuola Il #Papa ai genitori: rilanciare l'alleanza educativa con gli insegnanti - tg2rai : 'Prima la persona, poi il denaro', è questa la raccomandazione di Papa Francesco @Pontifex_it agli imprenditori in… - vaticannews_it : #PapaFrancesco a #SantaMarta : per camminare nella vita cristiana accusare se stessi, non gli altri - Vatican News… -

"Vi raccomando una particolare attenzione al clero e ai seminari. Non possiamo rispondere alle sfide che abbiamo nei loro confronti senza aggiornare i nostri processi di selezione,accompagnamento, valutazione".Francesco si rivolge così ai vescovi di recente nomina."Le nostre risposte saranno prive di futuro se non raggiungeranno lasprituale che,in non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze, se non metteranno a nudo il vuoto esistenziale che esse hanno alimentato" ha aggiunto.(Di giovedì 13 settembre 2018)