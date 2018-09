Papa Francesco s’è fatto un’idea sugli abusi Problema

Papa Francesco su abusi e pedofilia/ “Aiutate la Chiesa in Irlanda a farla finita con questa storia” : Durante la sua visita a Dublino lo scorso agosto, il Papa ha incontrato un gruppo di padri gesuiti, approfondendo con loro il tema degli abusi su minori da parte dei sacerdoti(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:39:00 GMT)

IGNAZIO MOSER A STORIE ITALIANE/ “Io e Cecilia stiamo creando solite basi!” - e papà Francesco dice che… : IGNAZIO MOSER ospite a STORIE ITALIANE, si è raccontato in esclusiva con Eleonora Daniele. In collegamento con i due anche Francesco MOSER tra le vigne.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:11:00 GMT)

Ignazio Moser bacchettato da papà Francesco Moser a Storie Italiane : “Mi auguro ritorni a fare il suo lavoro” : Ignazio e Francesco Moser ospiti di Storie Italiane Ignazio Moser, oggi, è stato ospite di Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1. In collegamento dall’azienda agricola di famiglia, il papà Francesco, però, sembra non aver ancora digerito l’esposizione mediatica del figlio dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip: Francesco Moser: Se continuava a correre qualche risultato lo otteneva. La vita del ciclista è ...

Ignazio Moser bacchettato da papà Francesco a Storie Italiane : "Mi auguro ritorni a fare il suo lavoro" : Ignazio Moser, oggi, è stato ospite di Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1. In collegamento dall'azienda agricola di famiglia, il papà Francesco, però, sembra non aver ancora digerito l'esposizione mediatica del figlio dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip: Francesco Moser: Se continuava a correre qualche risultato lo otteneva. La vita del ciclista è fatta di sacrifici. Mi auguro che tutto si sistemi e ritorni a fare il ...

Ignazio Moser a Storie Italiane/ Papà Francesco si commuove in diretta : “Con Cecilia? Un buon feeling!” : Ignazio Moser ospite a Storie Italiane, si è raccontato in esclusiva con Eleonora Daniele. In collegamento con i due anche Francesco Moser tra le vigne.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:54:00 GMT)

Coro della Cappella Sistina - la conferma di Papa Francesco : “Indagine sui conti in corso da alcuni mesi” : “In merito a quanto sta uscendo sulla stampa relativamente ad alcune vicende del Coro della Cappella Sistina, si conferma che: il Santo Padre Francesco, alcuni mesi fa, ha autorizzato un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi del medesimo Coro. L’indagine è ancora in corso”. È quanto si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che conferma la notizia pubblicata su ilfattoquotidiano.it il 3 luglio 2018. Era ...

Papa Francesco : 'Spero di andare in Giappone nel 2019' - : Negli anni Settanta il pontefice voleva visitare il Paese come missionario, ma gli fu impedito dai superiori per problemi di salute. La trasferta è programmata per il prossimo anno

Papa Francesco agli oncologi : “Grazie per il vostro lavoro” : “Grazie per il lavoro che fate ogni giorno con le vostre mani, con il vostro cuore e con la vostra mente per aiutare milioni di pazienti oncologici a uscire dal tunnel. Datemi le vostre mani, perché sono quelle che voglio benedire. E datemi il vostro cuore, affinché il Signore vi guidi nel lavoro che fate”. Con queste parole Papa Francesco ha ringraziato gli oncologi di AIOM (Associazione Italiana di oncologia Medica) e Fondazione AIOM durante ...

Papa Francesco dice che la peggiore schiavitù è l'ego : Città del Vaticano, 12 set., askanews, - 'C'è una schiavitù che incatena più di una prigione, più di una crisi di panico, più di una imposizione di qualsiasi genere: la schiavitù del proprio ego'. Lo ...

In Lituania sui luoghi che saranno di Papa Francesco : Un'attenzione che coinvolge anche il mondo del turismo e non solo quello " di grandi proporzioni " dei pellegrinaggi veri e propri. Se, poi, i luoghi toccati dal Papa "di turno" sono fuori dalle ...

SPILLO/ Il 'conclave mai finito' e i nemici - veri - di Papa Francesco : Sul Corriere Massimo Franco incontra stranamente Fittipaldi dell'Espresso, e agita in modo sospetto la questione di un 'conclave mai finito'. Perché?

SPILLO/ Il "conclave mai finito" e i nemici (veri) di Papa Francesco : Sul Corriere Massimo Franco incontra stranamente Fittipaldi dell'Espresso, e agita in modo sospetto la questione di un "conclave mai finito". Attenti tutti. NICOLA BERTI(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:05:00 GMT)CASO VIGANO'/ La doppia sfida di Francesco che i suoi nemici non vogliono capire, di A. FannaGIORNALI/ Stampa cattolica al bivio, le due rivoluzioni chieste dal Papa, di G. Credit

Per Papa Francesco c'è l'ombra del demonio dietro al caso Viganò : Il Grande Accusatore che, come lui stesso dice a Dio nel primo capitolo del Libro di Giobbe, 'gira per il mondo cercando come accusare'. Per Papa Francesco il demonio 'non è un mito, una ...

Papa Francesco/ “Sembra che Satana ce l'abbia con i vescovi per creare scandalo” : Per Papa Francesco, in questi tempi il diavolo si è messo in moto per tentare i vescovi, lo ha detto durante l'omelia di oggi a Casa Santa Marta. Ecco il riassunto delle sue parole(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:30:00 GMT)