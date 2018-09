Papa | abusi di sacerdoti | riceve vertice episcopato Usa

Papa : abusi sessuali da abuso di potere : 13.01 "L'abuso sessuale è conseguenza dell'abuso di potere e di coscienza". Lo ha sottolineato il Papa in una conversazione oggi su "Civiltà Cattolica". Ai gesuiti irlandesi, Francesco ha poi anche detto: "L'abuso di potere esiste: chi tra di noi non conosce un vescovo autoritario? A volte si confonde l'aurevolezza con l'autoritarismo. Bisogna vincere l'autoritarismo". La riflessione viene pubblicata nel giorno in cui il Papa incontra il ...

Papa : gli abusi una"voragine spirituale" : 12.03 "Vi raccomando una particolare attenzione al clero e ai seminari. Non possiamo rispondere alle sfide che abbiamo nei loro confronti senza aggiornare i nostri processi di selezione,accompagnamento, valutazione". Papa Francesco si rivolge così ai vescovi di recente nomina."Le nostre risposte saranno prive di futuro se non raggiungeranno la voragine sprituale che,in non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze, se non metteranno a nudo ...

GERMANIA - 3 MILA CASI DI ABUSI SU MINORI/ Pedofilia nella Chiesa : Papa convoca i vescovi di tutto il mondo : Una indagine a cura della Conferenza dei vescovi tedeschi svela cifre impressionanti sui CASI di ABUSI sui MINORI da parte di sacerdoti, quasi 4MILA CASI in 70 anni(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Abusi - Santa Sede : Papa convoca capi dei vescovi di tutto il mondo/ Lotta alla pedofilia e protezione minori : Abusi, Papa Francesco convoca i capi dei vescovi di tutto il mondo in Santa Sede nel febbraio 2019. Lotta alla pedofilia, protezione dei minori: "non fermarsi alla condanna"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Il Papa ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori : Papa Francesco ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori e adulti vulnerabili. La riunione, la prima di questo tipo, si terrà dal 21 al 24 febbraio a Roma: The post Il Papa ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori appeared first on Il Post.

Abusi sui minori - il Papa convoca i capi delle Conferenze Episcopali - : Dal 21 al 24 febbraio 2019 i vertici della Chiesa Cattolica si riuniranno in Vaticano per discutere del tema delle violenze riguardanti anche gli adulti vulnerabili. L'arcivescovo di Washington Donald ...

Abusi - Papa convoca conferenza vescovi : 14.55 Il Papa ha convocato i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, per discutere della prevenzione degli Abusi sessuali nella Chiesa. La decisione è stata presa dopo che Francesco ha consultato il Consiglio dei cardinali,...

Abusi - Papa convoca conferenza vescovi : 14.55 Il Papa ha convocato i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, per discutere della prevenzione degli Abusi sessuali nella Chiesa. La decisione è stata presa dopo che Francesco ha consultato il Consiglio dei cardinali, riunito a Roma in questi giorni. Nelle scorse settimane,il Papa era stato invitato alle dimissioni da mons.Viganò, che lo accusava di aver coperto alcuni prelati ...

Papa convoca presidenti vescovi su abusi : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 12 SET - Papa Francesco, sentito il Consiglio di Cardinali, C9,, ha deciso di convocare una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica di ...

Abusi - Papa convoca a febbraio 2019 episcopati di tutto il mondo : Città del Vaticano, 12 set., askanews, - Il Papa ha convocato i presidenti delle conferenze episcopali della Chiesa di tutto il mondo in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019 per discutere della ...

Papa : abusi anche frutto del male del clericalismo : Città del Vaticano, 8 set., askanews, - 'Cari fratelli, fuggite il clericalismo, modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa, molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati ...

Papa : abusi anche frutto del male del clericalismo : Città del Vaticano, 8 set., askanews, - "Cari fratelli, fuggite il clericalismo, modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa, molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati ...

Trump evita l’affondo sullo scandalo abusi sessuali : "Francesco il Papa migliore che lo possa gestire" : Pur occupato con "talpe" anonime interne all'Amministrazione che scrivono editoriali sul New York Times o che "passano" valutazioni e giudizi terribili su di lui, travasandoli direttamente dalla Casa Bianca nel nuovo libro di Bob Woodword , Fury, Donald Trump è intervenuto ieri sulla gestione della crisi degli abusi del clero cattolico da parte di Papa Francesco. E ha affermato che il Pontefice sta gestendo la situazione è comunque ...

Abusi - Viganò - Papa Francesco : la Chiesa torni meno mediatica e più chiesa : Le accuse di omosessualità e di coperture di violenze diventano uno strumento di battaglia politica e curiale. Con la chiesa trasformata in un'agenzia di comunicazione. Ecco il commento di Giuliano ...